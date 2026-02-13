В Олимпийском поселке в Кортина-д'Ампеццо, где живут участники Зимних Игр-2026, возник неожиданный дефицит. Все запасы из 10 тысяч презервативов, бесплатно распространявшихся среди атлетов, закончились всего за три дня. Об этом сообщает Daily Mail.

Дефицит в Олимпийской деревне: за три дня закончились десять тысяч презервативов

Традиция раздавать контрацептивы на Олимпиадах направлена на повышение осведомленности о безопасном сексе. В этом году кампания проходила под официальным лозунгом:

"Сначала здоровье: профилактика и здравый смысл".

Однако организаторы существенно сократили объемы помощи по сравнению с предыдущими играми. Если на Олимпиаде-2024 в Париже спортсменам предоставили 300 тысяч единиц (что равнялось примерно двум презервативам на атлета ежедневно), то в Италии подготовили всего 10 тысяч. Такого количества не хватило даже на первую неделю соревнований.

Один из проживающих в поселке спортсменов анонимно подтвердил газете La Stampa факт отсутствия средств защиты, но отметил, что "организаторы обещали увеличить количество контрацептивов".

Стоит добавить, что Олимпийская деревня в Кортине состоит из 377 модульных домов, где для атлетов обустроили залы, столовые и зоны отдыха. Даже мэр Ломбардии принял участие в инициативе, попросив разместить символ региона на упаковках изделий, чтобы напомнить о важности сексуального здоровья.

