Одну страну освистали на церемонии открытия Олимпиады: по телевидению этого не показали

Состоявшаяся 6 февраля церемония открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо не обошлась без напряженных моментов, которые зрители телетрансляций так и не увидели. По сообщениям журналистов, присутствовавших непосредственно на стадионе "Сан-Сиро", во время парада наций одна из команд освистывалась с трибун. Речь идет о делегации Израиля.

Израиль на Олимпиаде-2026. Фото: REUTERS/Susana Vera

Церемония открытия Зимней Олимпиады 2026 проходила сразу в нескольких локациях в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Однако события на Сан-Сиро показали, что даже хорошо отрепетированная церемония не всегда способна скрыть сложные настроения современного мира.

Когда четверо израильских спортсменов появились на арене в Милане, часть публики встретила их свистом и гулом, что контрастировало с официальной атмосферой спортивного праздника. По словам очевидцев, команду сопровождала дополнительная охрана, а реакция толпы была смешанной, ведь рядом с аплодисментами звучали и четкие признаки неприятия.

В то же время, в телевизионной трансляции этих моментов не было заметно. Зрители видели лишь общие планы, а звуковое сопровождение, как утверждают репортеры на месте событий, было заменено постановочным саундтреком. Это создало впечатление спокойного приема, не полностью соответствующего реальной атмосфере на стадионе в Италии во время открытия зимних Олимпийских игр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме освистывания Израиля на зимних Олимпийских играх произошло подобное событие с представителем команды Трампа. Когда в трансляции показали вице-президента США Джей Ди Венса и его жену, которые посетили Олимпиаду, в зале прозвучал громкий гул и освист.

Также "Комментарии" писали, что зрители Олимпиады освистали корабль с олимпийской командой Израиля во время открытия Олимпийских игр в Париже.