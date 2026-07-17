Чи справді Росія повертається у великий спорт: яке рішення ухвалив МОК після закликів лідерів ЄС

Міжнародний олімпійський комітет не планує переглядати своє рішення щодо тимчасового відновлення у правах Олімпійського комітету Росії, незважаючи на хвилю критики з боку європейських держав. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву представників МОК.

Міжнародний олімпійський комітет. Фото: з відкритих джерел

Рішення, ухвалене минулого тижня, викликало гостру реакцію в багатьох країнах, які вважають передчасним будь-яке пом'якшення обмежень щодо російського спорту на тлі триваючої війни проти України.

Особливо жорстко відреагували дев'ять держав Європейського Союзу – Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція. Вони закликали ЄС переглянути фінансування Міжнародного олімпійського комітету, висловивши незгоду з його рішенням.

Втім, у МОК дали зрозуміти, що змінювати курс не збираються. За словами речника організації, комітет змушений працювати в умовах складної геополітичної ситуації та прагне зберегти глобальний характер олімпійського руху.

Водночас у МОК наголосили, що низка санкцій проти Росії залишається чинною. Зокрема, міжнародні спортивні змагання не проводитимуться на території РФ, а представників російської влади й надалі не запрошуватимуть на офіційні заходи комітету.

Окремо в організації зазначили, що питання використання російської державної символіки на майбутніх Олімпійських іграх поки що залишається відкритим. Остаточне рішення щодо цього буде ухвалене пізніше, після додаткових консультацій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії та відкрити шлях для участі російських спортсменів в Олімпійських іграх 2028 викликало різку реакцію європейських політиків. Після оголошення позиції МОК у Європейському Союзі вже заговорили про можливий перегляд фінансової підтримки організації.