Действительно ли Россия возвращается в большой спорт: какое решение принял МОК после призывов лидеров ЕС

Международный олимпийский комитет не планирует пересматривать свое решение о временном возобновлении прав Олимпийского комитета России, несмотря на волну критики со стороны европейских государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей МОК.

Международный олимпийский комитет. Фото: из открытых источников

Решение, принятое на прошлой неделе, вызвало острую реакцию во многих странах, считающих преждевременным любое смягчение ограничений по российскому спорту на фоне продолжающейся войны против Украины.

Особо жестко отреагировали девять государств Европейского Союза – Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция. Они призвали ЕС пересмотреть финансирование Международного олимпийского комитета, выразив несогласие с его решением.

Впрочем, в МОК дали понять, что изменять курс не собираются. По словам спикера организации, комитет вынужден работать в условиях сложной геополитической ситуации и стремится сохранить глобальный характер олимпийского движения.

В то же время в МОК подчеркнули, что ряд санкций против России остается в силе. В частности, международные спортивные соревнования не будут проводиться на территории РФ, а представителей российских властей и дальше не будут приглашать на официальные мероприятия комитета.

Отдельно в организации отметили, что вопрос использования российской государственной символики на предстоящих Олимпийских играх пока остается открытым. Окончательное решение по этому поводу будет принято позже, после дополнительных консультаций.

Читайте также на портале "Комментарии" — решение Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России и открыть путь для участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года вызвало резкую реакцию европейских политиков. После оглашения позиции МОК в Европейском Союзе уже заговорили о возможном пересмотре финансовой поддержки организации.