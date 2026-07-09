МОК виявився під ударом: з якою вимогою виступили в Європі через Росію

Рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії та відкрити шлях для участі російських спортсменів в Олімпійських іграх 2028 викликало різку реакцію європейських політиків. Після оголошення позиції МОК у Європейському Союзі вже заговорили про можливий перегляд фінансової підтримки організації.

Міжнародний олімпійський комітет. Фото: з відкритих джерел

Однією з перших із жорсткою критикою виступила міністр культури Естонії Хайді Пурга. Вона заявила, що має намір звернутися до Європейської комісії з пропозицією виключити МОК із програм фінансування ЄС, включаючи Erasmus. На її думку, повернення країни, яка продовжує війну проти України, до світової спортивної спільноти виглядає неприпустимою.

Європейський комісар з питань спорту Глен Мікаллеф визнав стурбованість держав-членів. Він наголосив, що Єврокомісія спочатку спробує врегулювати ситуацію шляхом діалогу з МОК, проте у разі відсутності результату Брюссель готовий розглянути додаткові заходи для захисту принципів, на яких будується міжнародний спорт.

До критики приєдналася і міністр закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона попередила, що подібні рішення сприяють спробам Росії повернути собі міжнародну легітимність, незважаючи на війну проти України.

Невдоволення висловили й у США. Сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що рішення МОК створює небезпечний прецедент, оскільки, на його думку, фактично демонструє, що держава може продовжувати збройну агресію та одночасно розраховувати на повноцінне повернення до олімпійського руху.

Рішення МОК вже стало однією з обговорюваних тем у світовому спорті і може призвести до нового витку протистояння між олімпійськими структурами і низкою західних країн.

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