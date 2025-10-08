Сколько зарабатывает миллиардер футболист Криштиану Роналду в минуту

Португальский футболист Криштиану Роналду официально вошел в список миллиардеров, став первым игроком в истории футбола, достигшим такого финансового уровня. Об этом сообщает агентство Bloomberg, включив спортсмена в свой Billionaires Index.

Сколько зарабатывает футболист Криштиану Роналду

По оценкам аналитиков, состояние Роналду превысило 1,4 миллиарда долларов. До этого порога он шел более двух десятилетий, совмещая спортивную карьеру с успешными коммерческими контрактами. В течение многих лет футболист сотрудничал с такими мировыми брендами, как Nike, Armani, Clear, Herbalife, TAG Heuer, Binance и другими.

Bloomberg отмечает, что Роналду достиг финансового пика на завершающем этапе своей карьеры в 40-летнем возрасте. В июне спортсмен подписал новый контракт с саудовским клубом "Аль-Наср", который оценивается в 400 миллионов долларов, включая зарплату, бонусы и рекламные соглашения.

Кроме футбола, Роналду активно развивает собственную бизнес-империю — бренд CR7, включающий линии одежды, духов, спортивного питания, гостиницы и фитнес-клубы.

Благодаря сочетанию спортивных достижений, публичности и предпринимательского подхода Криштиану Роналду стал не только легендой футбола, но и одним из самых богатых спортсменов всех времен, оставив позади многих звезд спорта и шоу-бизнеса.

Также Bloomberg отмечает, что только через минуту Роналду зарабатывает 400 долларов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Центр детской медицины во Львове попала 28-дневная девочка с диагнозом COVID-19, но уже через несколько часов ее состояние резко ухудшилось. У младенца начал развиваться токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) — одно из самых тяжелых поражений кожи, которое развивается молниеносно и угрожает жизни.