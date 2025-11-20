logo

Жеребьевка плей-офф ЧМ-2026: кого должна победить Украина, чтобы попасть на Мундиаль
НОВОСТИ

Жеребьевка плей-офф ЧМ-2026: кого должна победить Украина, чтобы попасть на Мундиаль

Украина сыграет со сборной Швеции в первом матче плей-офф за выход на Чемпионат мира-2026

20 ноября 2025, 15:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года.

Жеребьевка плей-офф ЧМ-2026: кого должна победить Украина, чтобы попасть на Мундиаль

Сборная Украины по футболу. Фото: из открытых источников

Команда Сергея Реброва оказалась в первой корзине вместе с командами Италии, Дании, Турции.

Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. 

Украина проведет финальный матч 31 марта на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.

Команды, которые потерпят поражение в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеские встречи друг с другом. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

Интересно, что сразу после жеребьевки плей-офф букмекеры выставили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу Украины составляет 3:00, что делает сине-желтых аутсайдерами в этой паре. Ничья в основное время оценивается показателем 3.16, в то время как успех Исландии – 2.48.

Читайте также на портале "Комментарии" — всего один шаг, чтобы попасть на ЧМ-2026: Украины узнала потенциальных соперников в плей-офф.

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько зарабатывает миллиардер футболист Криштиану Роналду в минуту.





