Жеребьевка плей-офф ЧМ-2026: кого должна победить Украина, чтобы попасть на Мундиаль

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года.

Сборная Украины по футболу. Фото: из открытых источников

Команда Сергея Реброва оказалась в первой корзине вместе с командами Италии, Дании, Турции.

Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания.

Украина проведет финальный матч 31 марта на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.

Команды, которые потерпят поражение в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеские встречи друг с другом. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

Интересно, что сразу после жеребьевки плей-офф букмекеры выставили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу Украины составляет 3:00, что делает сине-желтых аутсайдерами в этой паре. Ничья в основное время оценивается показателем 3.16, в то время как успех Исландии – 2.48.

