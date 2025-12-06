Жеребьевка на Чемпионат мира по футболу: Украина узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне в Kennedy Center состоялась жеребьевка финала Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Состоялась жеребьевка на финал ЧМ-2026. Фото: из открытых источников

В общей сложности 48 сборных команд было разделено на восемь групп по четыре команды.

Украина попадет в группу F с Нидерландами, Японией и Тунисом, но национальной сборной еще предстоит пройти плей-офф отбора в марте следующего года.

Если Украина победит сборную Швеции и победителя пары Польша – Албания, получит право выступать на основном турнире.

Результаты жеребьевки чемпионата мира – 2026

А: Мексика, Республика Корея, Южная Африка, победитель плей-офф Европы (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия).

Канада, Швейцария, Катар, победитель плей-офф Европы (Италия/Северная Ирландия/Вельс/Босния и Герцеговина).

С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.

D: США, Австралия, Парагвай, победитель плей-офф Европы (Турция/Румыния/Словакия/Косово).

E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао.

F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель плей-офф Европы (Украина/Швеция/Польша/Албания)

G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.

H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.

I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель межконтинентального плей-офф (Ирак/Боливия/Суринам).

K: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.

J: Португалия, Колумбия, Узбекистан, победитель межконтинентального плей-офф (ДР Конго/Ямайка/Новая Каледония).

L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.

В плей-офф ЧМ-2026 выйдут по топ-2 каждой группы, а также восемь лучших команд, финиширующих третьими.

Как сообщал портал "Комментарии", в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года.

Команда Сергея Реброва оказалась в первой корзине вместе с командами Италии, Дании, Турции. Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе. В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта на условно домашнем стадионе.