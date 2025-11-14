Збірна України розгромно програла Франції: чи лишився шанс потрапити на ЧС-2026

Відбувся матч кваліфікації на Чемпіонат світу-2026 з футболу між збірною України та командою Франції. Поєдинок закінчився з рахунком 4:0 на користь французької команди.

Збірна України з футболу. Фото: із відкритих джерел

Рахунок у матчі на 55-ій хвилині відкрив Мбапе, який "паненкою" реалізував пенальті, призначений у ворота Трубіна. На 76-ій хвилині додвоїв перевагу своєї команди, забивши гол після обрізки Ярмолюка. На 83-ій хвилині дубль оформив Мбаппе, а останній гол забив Етікіте з асисту того ж Мбаппе — 4:0.

Наразі у Франції — 13 очок, в Ісландії — 7, в України — 7, а в Азербайджана — лише одне. Вирішальний для України матч на вихід на Чемпіонат світу буде зіграний 16 листопада проти Ісландії.

Відтак, синьо-жовтим потрібна лише перемога над Ісландією у Варшаві.

У разі нічиєї з ісландцями збірна України залишиться за бортом ЧС, оскільки поступається за різницею м’ячів (це перший додатковий критерій).

Переможці груп отримають путівки на ЧС-2026. Команди, що посіли другі місця, гратимуть у плей-оф (у березні 2026 року).

аналітичний ресурс FootballMeetsData провів симуляцію результатів і визначив поточні шанси команд на вихід із групи. Згідно з розрахунками, Україна має 85,6% шансів посісти друге місце, яке дає можливість потрапити до плей-оф, а далі на ЧС-2026. Ймовірність прямого виходу на чемпіонат світу з першого місця оцінюється лише у 1%, тоді як шанси залишитися третьою — 13,4%.

Першу позицію у групі, за прогнозами, майже гарантовано збереже Франція, адже її шанси на перемогу у кваліфікації становлять 99%. Водночас головний конкурент України — Ісландія, після нічиєї 2:2 із французами, покращила свої шанси на друге місце на 4% і тепер вони становлять 13,4%. FootballMeetsData також спрогнозував можливих суперників України у плей-оф за вихід на Чемпіонат світу. Якщо команда Реброва збереже другу позицію, існує 20% імовірності, що суперником стане Швеція, і 15%, що Україна зіграє проти Молдови.



