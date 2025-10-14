Які в збірної України шанси вийти з групи: хто може стати суперником у плей-оф до ЧС-2026

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва продовжує боротьбу за вихід на Чемпіонат світу 2026 року. Після перемоги над Азербайджаном з рахунком 2:1 у кваліфікації УЄФА ситуація у групі D залишається напруженою, але цілком оптимістичною для українців.

Шанси України вийти з групи на ЧС-2026. Фото: УАФ

Аналітичний ресурс FootballMeetsData провів симуляцію результатів і визначив поточні шанси команд на вихід із групи. Згідно з розрахунками, Україна має 85,6% шансів посісти друге місце, яке дає можливість потрапити до плей-оф, а далі на ЧС-2026. Ймовірність прямого виходу на чемпіонат світу з першого місця оцінюється лише у 1%, тоді як шанси залишитися третьою — 13,4%.

Першу позицію у групі, за прогнозами, майже гарантовано збереже Франція, адже її шанси на перемогу у кваліфікації становлять 99%. Водночас головний конкурент України — Ісландія, після нічиєї 2:2 із французами, покращила свої шанси на друге місце на 4% і тепер вони становлять 13,4%.

FootballMeetsData також спрогнозував можливих суперників України у плей-оф за вихід на Чемпіонат світу. Якщо команда Реброва збереже другу позицію, існує 20% імовірності, що суперником стане Швеція, і 15%, що Україна зіграє проти Молдови.

Після чотирьох турів з шести, турнірна таблиця групи D виглядає так:

- Франція — 10 очок

- Україна — 7 очок

- Ісландія — 4 очки

- Азербайджан — 1 очко

Попереду на збірну України чекає два вирішальні поєдинки. Наступний матч відбудеться 13 листопада проти Франції, а останній у групі запланований на 16 листопада проти Ісландії. Саме вони визначать, чи зможе команда Сергія Реброва зберегти шанс на участь у Чемпіонаті світу 2026 року, який прийматимуть Канада, Мексика та США.

