Сборная Украины разгромно проиграла Франции: остался ли шанс попасть на ЧМ-2026

Состоялся матч квалификации на Чемпионат мира-2026 по футболу между сборной Украины и командой Франции. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу французской команды.

Сборная Украины по футболу. Фото: из открытых источников

Счет в матче на 55-й минуте открыл Мбапе, который "барышней" реализовал пенальти, назначенный в ворота Трубина. На 76-й минуте довоил преимущество своей команды, забив гол после обрезки Ярмолюка. На 83-й минуте дубль оформил Мбаппе, а последний гол забил Этиките из ассиста того же Мбаппе – 4:0.

Сейчас во Франции – 13 очков, в Исландии – 7, у Украины – 7, а у Азербайджана – только одно. Решающий для Украины матч по выходу на Чемпионат мира будет сыгран 16 ноября против Исландии.

Следовательно, сине-желтым нужна только победа над Исландией в Варшаве.

В случае ничьей с исландцами сборная Украины останется за бортом ЧМ, поскольку уступает разницу мячей (это первый дополнительный критерий).

Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф (в марте 2026 года).

Читайте на портале "Комментарии" — аналитический ресурс FootballMeetsData провел симуляцию результатов и определил текущие шансы команд на выход из группы. Согласно расчетам, у Украины есть 85,6% шансов занять второе место, которое дает возможность попасть в плей-офф, а дальше на ЧМ-2026. Вероятность прямого выхода на чемпионат мира с первого места оценивается только в 1%, тогда как шансы остаться третьими — 13,4%.

Первую позицию в группе по прогнозам почти гарантированно сохранит Франция, ведь ее шансы на победу в квалификации составляют 99%. В то же время, главный конкурент Украины — Исландия, после ничьей 2:2 с французами, улучшила свои шансы на второе место на 4% и теперь они составляют 13,4%. FootballMeetsData также спрогнозировал возможных соперников Украины в плей-офф за выход на Чемпионат мира. Если команда Реброва сохранит вторую позицию, существует 20% вероятности, что соперником станет Швеция и 15%, что Украина сыграет против Молдовы.



