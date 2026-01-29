З’явилася перша реакція Трубіна на свій божевільний гол у ворота "Реалу"

Український голкіпер Анатолій Трубін став головним героєм одного з найяскравіших матчів Ліги чемпіонів цього сезону. У поєдинку проти мадридського "Реала" воротар "Бенфіки" забив вирішальний гол на 90+8-й хвилині, принісши своїй команді не лише перемогу з рахунком 4:2, але путівку до плейофу найпрестижнішого турніру Європи.

Анатолій Трубін. Фото з відкритих джерел

У компенсований час Трубін пішов у штрафний майданчик суперника під час стандарту й ударом головою вразив ворота "Реала". До цього моменту рахунок 3:2 не гарантував лісабонцям вихід з групи. "Бенфіка" поступалася "Марселю" за додатковими показниками, але саме гол українця кардинально змінив турнірну ситуацію.

Після матчу Трубін зізнався, що спочатку навіть не усвідомлював необхідності забивати ще один м’яч та тягнув час. Однак його партнери по команді та тренерський штаб буквально змусили його йти вперед.

"Перед цим я не розумів, що нам потрібно. Томас Араухо та Антоніу Сілва сказали: "один, треба ще один". Я спершу подумав: що? Але потім побачив, що всі кажуть мені йти вперед, зокрема тренер. Тож я вирушив у штрафний майданчик", — пояснив український воротар.

Для 24-річного українця цей м’яч став першим у професійній кар’єрі. Трубін назвав момент "божевільним" і зізнався, що досі не може підібрати слів.

"Не знаю. Не знаю, що сказати. Божевільний момент. Був схожий проти "Порту", тоді я був близьким, щоб забити. Але тепер забив. Я не звик забивати. Мені 24, і це мій перший раз. Неймовірно", — додав Трубін.

Гол Трубіна у ворота "Реалу" номінували на найкращий гол туру в Лізі чемпіонів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому Трубін увійде в історію завдяки забитому голу "Реалу" в ЛЧ.

Також "Коментарі" писали, що Анатолій Трубін відмовився від традиційного рукостискання з російським футболістом.