Появилась первая реакция Трубина на свой безумный гол в ворота "Реала"

Украинский голкипер Анатолий Трубин стал главным героем одного из самых ярких матчей Лиги чемпионов этого сезона. В поединке против мадридского "Реала" вратарь "Бенфики" забил решающий гол на 90+8-й минуте, принеся своей команде не только победу со счетом 4:2, но и путевку в плей-оф самого престижного турнира Европы.

Анатолий Трубин. Фото из открытых источников

В компенсированное время Трубин пошел в штрафную соперника во время стандарта и ударом головой поразил ворота "Реала". До этого момента счет 3:2 не гарантировал лиссабонцам выход из группы. "Бенфика" уступала "Марселю" по дополнительным показателям, но именно гол украинца кардинально изменил турнирную ситуацию.

После матча Трубин признался, что сначала даже не осознавал необходимости забивать еще один мяч и тянул время. Однако его партнеры по команде и тренерский штаб заставили его идти вперед.

"Перед этим я не понимал, что нам нужно. Томас Араухо и Антониу Силва сказали: "один, надо еще один". Я сначала подумал: что? Но потом увидел, что все говорят мне идти вперед, в частности тренер. Так что я отправился в штрафную", — объяснил украинский вратарь.

Для 24-летнего украинца этот мяч стал первым в профессиональной карьере. Трубин назвал момент "сумасшедшим" и признался, что до сих пор не может подобрать слова.

"Не знаю. Не знаю, что сказать. Безумный момент. Был похож против "Порту", тогда я был близок, чтобы забить. Но теперь забил. Я не привык забивать. Мне 24, и это мой первый раз. Невероятно", — добавил Трубин.

Гол Трубина в ворота "Реала" номинировали на лучший гол тура в Лиге чемпионов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Трубин войдет в историю благодаря забитому голу "Реала" в ЛЧ.

Также "Комментарии" писали, что Анатолий Трубин отказался от традиционного рукопожатия с российским футболистом.