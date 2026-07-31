Как эмоциональная реакция Трампа запустила глобальную войну в футболе

Чемпионат мира по футболу 2026 года превратился в арену не только спортивных баталий, но и политических скандалов. В центре бури – президент США Дональд Трамп, глава FIFA Джанни Инфантино и американский нападающий Фоларин Балогун.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Фото из открытых источников

Все началось с матча США против Боснии и Герцеговины. Балогун забил гол, но получил красную карточку за грубую игру. По правилам он должен был пропустить следующий матч против Бельгии. Но Трамп лично позвонил Инфантино и попросил пересмотреть решение. И произошло невероятное: FIFA отменила дисквалификацию.

Это вызвало подлинный взрыв эмоций. Американские фанаты праздновали, бельгийцы были возмущены, а европейские футбольные чиновники заявили, что FIFA перешла "красную линию". UEFA открыто обвинила организацию в утрате независимости.

На этом фоне голос Юргена Клоппа стал символом протеста. Он выступил от имени миллионов болельщиков:

"Это наша игра, а не их", — сказал Клопп, отмечая, что футбол должен оставаться независимым от политических манипуляций.

Скандал быстро перерос в политический. Инфантино давно пытался укрепить связи с Трампом, ведь США являются соорганизаторами крупнейшего чемпионата мира в истории. Но теперь их дружба послужила причиной глобального кризиса доверия.

Бельгия в конце концов победила США со счетом 4:1, но главная битва произошла вне поля. Все заговорили о том, что футбол превратился в арену политических игр.

Этот случай показал: одна эмоциональная реакция может запустить глобальную войну в футболе. И теперь главный вопрос — сможет ли FIFA восстановить доверие или окончательно потеряет независимость мировой футбол.

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