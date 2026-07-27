Курйози на PGA Tour: як дикі тварини крадуть м'ячі для гольфу та що роблять судді

Турніри престижної ліги PGA Tour часто проводять на казково красивих полях просто неба. Але є нюанс: ці поля межують із реальними дикими лісами та водоймами. Через це місцева фауна регулярно "включається" в гру і влаштовує справжнє шоу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише спортивне видання Golf Digest. Іноді кумедні птахи або спритні звірі крадуть м'ячі просто з-під носа у топових спортсменів під час вирішальних раундів.

Гольф. Фото з відкритих джерел

Один із найяскравіших моментів стався, коли велетенський алігатор спокійно цапнув м'яч у пащу та уплив із ним у ставок. На турнірах у Флориді такі зустрічі взагалі давно нікого не дивують: рептилії люблять грітися на сонечку прямо біля лунок. Не менш нахабно поводяться пернаті. Чайки та гуси можуть серед білого дня підхопити м'яч, що зупинився на газоні, й спокійно жбурнути його у воду. А прудкі білки та качки взагалі часто приймають м'яч за дивну їжу чи іграшку й миттєво тікають із ним у найближчі кущі.

Глядачі на трибунах від такого зазвичай у захваті, а от гравцям не до сміху, адже на кону мільйони доларів. На щастя, офіційні правила гольфу (USGA та R&A) передбачають такі вибрики природи. Якщо м'яч уже зупинився, і його вкрала тварина, штрафних очок спортсмену не дають. Гольфіст може просто взяти новий м'яч і покласти його точно на те місце, звідки його потягнув "пухнастий злодій".

А якщо біля м'яча влігся небезпечний алігатор або отруйна змія, гравець має повне право безпечно перенести м'яч в інше місце без жодних штрафів.

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