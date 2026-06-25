Все ради Трампа: ФИФА ломает многолетний протокол финала ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп присоединится к вручению главного трофея чемпионата мира по футболу 2026 года. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что они вместе передадут Кубок мира победителям финала, который состоится 19 июля на стадионе "МэтЛайф" в штате Нью-Джерси.

Дональд Трамп на награждении победителей клубного ЧМ-2025. Фото: AP/Jacquelyn Martin

Джанни Инфантино в интервью Fox&Friends рассказал, что главный трофей 23-го чемпионата мира по футболу 2026 года будет вручать совместно с Трампом.

"Мы будем вместе с президентом, наслаждаться финалом и, конечно, вместе вручим трофей победителю", — сказал Инфантино.

Участие главы государства в церемонии не беспрецедентно: политические лидеры стран-хозяек ранее присутствовали на финалах мундиалов. Например, в 1966 году королева Елизавета II передавала Кубок мира сборной Англии, а в 1982-м король Испании Хуан Карлос лично поздравлял чемпионов из Италии. Однако совместное вручение трофея президентом ФИФА и действующим президентом США может стать отходом от последней практики организации. На двух предыдущих чемпионатах мира кубок капитану команды-победительницы вручал именно Инфантино.

Трамп уже имел подобный опыт во время клубного чемпионата мира 2025, когда присоединился к награждению лондонского "Челси" после финала против ПСЖ. Тогда его присутствие на сцене во время празднования вызвало значительную критику в футбольной среде.

Финал ЧМ-2026 станет центральным событием крупнейшего мундиаля в истории: турнир впервые принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика. Решающий матч состоится на арене в Ист-Ратерфорде, недалеко от Нью-Йорка.

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