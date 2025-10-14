Україна вирвала перемогу в Азербайджану: на якому місці збірна після двох перемог поспіль

Увечері 13 жовтня відбулися чергові поєдинки кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України під керівництвом Сергія Реброва переграла команду Азербайджану з рахунком 2:1. Голи у синьо-жовтих забили Олексій Гуцуляк та Руслан Малиновський, автогол наприкінці першого тайму було записано у пасив Віталія Миколенка.

Збірна України з футболу. Фото: із відкритих джерел

Цікаво, що на 88-й хвилині стався епізод, який остаточно міг зняти питання про переможця. Довбик віддав пас на Назара Волошина, і той без проблем переграв воротаря, подвоївши перевагу – 3:1.

Однак, після тривалої паузи та перегляду VAR, арбітр сам пішов дивитися повтор і скасував гол через можливий фол Бондаренка, який передував результативній атаці. Бондаренко отримав жовту картку, а Азербайджан – небезпечний штрафний.

Попри скасований м'яч Україна втримала мінімальну перевагу до фінального свистка.

І результат збірна здобула важку, але заслужену перемогу з рахунком 2:1.

В іншому матчі нашої групи Ісландія та Франція розійшлися миром (2:2). Збірна України здобула дві перемоги поспіль і з 7 очками посідає 2-у позицію.

Турнірне становище: 1. Франція (10 очок), 2. Україна (7), 3. Ісландія (4), 4. Азербайджан (1).

Наступні матчі у відбірному циклі наша збірна проведе 13 листопада, зустрівшись із фаворитами групи – французами. В цей же час Азербайджан прийматиме Ісландії.

У 16 листопада Україна зіграє свій матч з Ісландією, а Азербайджан, відповідно, з Францією.

