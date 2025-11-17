Україна продовжує боротьбу за вихід на ЧС-2026: усі потенційні суперники у плей-офф

Збірна України з футболу у драматичному матчі здолала Ісландії, і з другого місця у групі потрапила до стикових поєдинків за право зіграти на мундіалі-2026. Серед потенційних опонентів є дуже топові команди.

Збірна України з футболу. Фото: із відкритих джерел

У стикові матчі потраплять 16 збірних: 12 — других команд із відбіркових груп та ще 4 — від Ліги націй УЄФА. Вони будуть поділені на 4 шляхи, по 4 збірні у кожному.

Матчі відбуватимуться у форматі одного півфіналу та одного фіналу. У підсумку будуть визначені 4 останні представники Європи на чемпіонаті світу 2026 року.

У плей-офф кваліфікації ЧС-2026 вже гарантовано вийшли 7 збірних: 4 другі в групах та 3 — через Лігу націй. Продовжать боротьбу за потрапляння до групового1 раунду Чемпіонату світу: Україна, Чехія, Ірландія, Албанія, Швеція, Румунія, Північна Ірландія

У групах, котрі ще не завершили відбір, можливі такі варіанти.

Група А — Німеччина чи Словаччина

Група В — Швейцарія чи Косово.

Група С — Данія чи Шотландія

Група Е — Іспанія чи Туреччина

Група G — Нідерланди чи Польща

Група Н — Австрія або Боснія та Герцеговина.

Група І — Норвегія чи Італія

Група J — Бельгія, Північна Македонія або Уельс

З великою ймовірністю Україна опиниться у першому кошику посіву. У півфіналах учасники з 1-го кошика зіграють із збірними з 4-го кошика, куди потраплять команди, які виграли групи у Лізі націй.

Найімовірніше, що суперниками України у півфіналі плей-офф можуть стати: Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія чи Уельс.

Поєдинки плей-офф відбудуться вже навесні наступного року. Півфінали – 26-го березня, фінали – 31-го.

Свій шлях і суперників синьо-жовті отримають під час жеребкування, яке заплановано на четвер, 20 листопада.

Читайте також на порталі "Коментарі" — збірна України розгромно програла Франції.



