Украина продолжает борьбу за выход на ЧМ-2026: все потенциальные соперники в плей-офф

Сборная Украины по футболу в драматическом матче одолела Исландию, и со второго места в группе попала в стыковые поединки за право сыграть на мундиале-2026. Среди потенциальных оппонентов – есть очень топовые команды.

Сборная Украины по футболу. Фото: из открытых источников

В стыковые матчи попадут 16 сборных: 12 — вторых команд из отборочных групп и еще 4 — от Лиги наций УЕФА. Они будут разделены на 4 пути, по 4 сборные в каждом.

Матчи будут проходить в формате одного полуфинала и одного финала. В итоге будут определены 4 последних представителя Европы на чемпионате мира 2026.

В плей-офф квалификации ЧМ-2026 уже гарантированно вышли 7 сборных: 4 вторых в группах и 3 — через Лигу наций. Продолжат борьбу за попадание в групповой1 раунд Чемпионата мира: Украина, Чехия, Ирландия, Албания, Швеция, Румыния, Северная Ирландия

В группах, которые еще не завершили отбор, возможны такие варианты.

Группа А — Германия или Словакия

Группа В — Швейцария или Косово

Группа С — Дания или Шотландия

Группа Е — Испания или Турция

Группа G — Нидерланды или Польша

Группа Н — Австрия или Босния и Герцеговина

Группа І — Норвегия или Италия

Группа J — Бельгия, Северная Македония или Уэльс

С большой вероятностью Украина окажется в первой корзине посева. В полуфиналах участники из 1-й корзины сыграют со сборными из 4-й корзины, куда попадут команды, выигравшие группы в Лиге наций.

Наиболее вероятно, что соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать: Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония или Уэльс.

Поединки плей-офф состоятся уже весной следующего года. Полуфиналы — 26-го марта, финалы — 31-го.

Свой путь и соперников сине-желтые получат во время жеребьевки, которая запланирована на четверг, 20 ноября.

