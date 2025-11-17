Украина продолжает борьбу за выход на ЧМ-2026: все потенциальные соперники в плей-офф

Рубрики
Кравцев Сергей
Сборная Украины по футболу в драматическом матче одолела Исландию, и со второго места в группе попала в стыковые поединки за право сыграть на мундиале-2026. Среди потенциальных оппонентов – есть очень топовые команды.
Сборная Украины по футболу. Фото: из открытых источников
В стыковые матчи попадут 16 сборных: 12 — вторых команд из отборочных групп и еще 4 — от Лиги наций УЕФА. Они будут разделены на 4 пути, по 4 сборные в каждом.
Матчи будут проходить в формате одного полуфинала и одного финала. В итоге будут определены 4 последних представителя Европы на чемпионате мира 2026.
В плей-офф квалификации ЧМ-2026 уже гарантированно вышли 7 сборных: 4 вторых в группах и 3 — через Лигу наций. Продолжат борьбу за попадание в групповой1 раунд Чемпионата мира: Украина, Чехия, Ирландия, Албания, Швеция, Румыния, Северная Ирландия
В группах, которые еще не завершили отбор, возможны такие варианты.
Группа А — Германия или Словакия
Группа В — Швейцария или Косово
Группа С — Дания или Шотландия
Группа Е — Испания или Турция
Группа G — Нидерланды или Польша
Группа Н — Австрия или Босния и Герцеговина
Группа І — Норвегия или Италия
Группа J — Бельгия, Северная Македония или Уэльс
С большой вероятностью Украина окажется в первой корзине посева. В полуфиналах участники из 1-й корзины сыграют со сборными из 4-й корзины, куда попадут команды, выигравшие группы в Лиге наций.
Наиболее вероятно, что соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать: Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония или Уэльс.
Поединки плей-офф состоятся уже весной следующего года. Полуфиналы — 26-го марта, финалы — 31-го.
Свой путь и соперников сине-желтые получат во время жеребьевки, которая запланирована на четверг, 20 ноября.
