Турецкий болельщик стал звездой на ЧМ-2026: все по необычному виду (ФОТО)

Турецкий фанат Уди Неко. Фото: instagram/udi_neco

Чемпионат мира по футболу традиционно дарит не только яркие матчи, но и новых героев социальных сетей. На этот раз внимание миллионов пользователей привлек турецкий болельщик по прозвищу Уди Неко (udi_neco), чья необычная внешность превратила его в звезду ЧМ-2026.

Во время матча между Турцией и Австралией камеры неоднократно показывали мужчину на трибунах с полностью выкрашенным в черный цвет лицом, белой бородой и волосами. Его образ настолько поразил зрителей, что фото и видео стали вирусными в соцсетях.

Как выяснилось, подлинное имя фаната Недждет Ольчерман. Он является давним поклонником турецкого футбольного клуба "Бешикташ" и национальной сборной Турции. Именно цвета клуба, черный и белый, стали основой его узнаваемого стиля.

Уди Неко уже давно хорошо известен футбольным болельщикам в Турции. Бывший сотрудник жандармерии регулярно посещает матчи "Бешикташа" и сборной, а его внешность давно стала частью фанатской культуры. Он также имеет значительную аудиторию в социальных сетях и неоднократно появлялся на публичных мероприятиях, связанных с клубом.





Уди Неко без краски на лице. Фото: udi_neco

Впрочем, пока фанат покорял интернет, сама сборная Турции пережила неудачный старт на Мундиале. В первом матче турнира команда уступила Австралию со счетом 0:2. Несмотря на преимущество во владении мячом и большее количество ударов, турки не смогли реализовать свои моменты.

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