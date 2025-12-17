Суркіс призначив нового головного тренера для "Динамо": хто ним став

Київське "Динамо" офіційно отримало нового головного тренера. Президент клубу Ігор Суркіс оголосив про призначення Ігоря Костюка, який до цього виконував обов’язки наставника першої команди після відставки Олександра Шовковського наприкінці листопада.

Ігор Костюк - новий головний тренер "Динамо"

У заяві на офіційному сайті клубу Суркіс підкреслив, що Костюк тренер, який багато років працює в системі "Динамо" та добре знає внутрішню кухню команди. За його словами, новий наставник виховав не одне покоління молодих футболістів, частина з яких нині виступає у провідних європейських чемпіонатах. Особливу увагу президент клубу звернув на вміння Костюка працювати з молоддю та довіряти перспективним гравцям.

Рішення про повноцінне призначення було ухвалене після його роботи у статусі виконувача обов’язків. Під керівництвом Костюка "Динамо" провело кілька матчів, де зазнало поразок від СК "Полтава" та італійської "Фіорентини", але змогло здобути перемоги над "Кудрівкою" та "Вересом".

Перед зимовою паузою "Динамо" йде на четвертій позиції у турнірній таблиці УПЛ з 26 очками. Лідером УПЛ став черкаський ЛНЗ, який має 35 очок та за додатковими показниками випереджає "Шахтар", який також набрав 35 пунктів. Третє місце в турнірній таблиці УПЛ з 30 балами займає житомирське "Полісся".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відомого ексфутболіста "Динамо" та збірної України мобілізували до ЗСУ.

Також "Коментарі" писали, що помер відомий український футболіст "Динамо". Легендарний гравець київського клубу пішов з життя у віці 80 років.