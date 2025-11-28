Відомого екс-футболіста "Динамо" та збірної України мобілізували до ЗСУ: заява ТЦК

Київський міський ТЦК та СП підтвердив мобілізацію колишнього півзахисника "Динамо" та національної збірної України Дениса Гармаша. Інформацію оприлюднили після того, як у мережі почали поширюватися чутки про нібито затримання спортсмена із застосуванням сили та вимагання хабаря.

Денис Гармаш. Фото: ФК "Динамо"

Київський міський ТЦК та СП опублікував заяву щодо мобілізації ексфутболіста збірної України Дениса Гармаша. У заяві ТЦК наголошується, що Дениса Гармаша до Печерського районного центру комплектування доставила Національна поліція для уточнення облікових даних. Жодного бронювання або відстрочки від призову він не мав.

"Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав", — йдеться в заяві.

У ТЦК повідомили, що після проходження військово-лікарської комісії Гармаш самостійно обрав службу в одному з підрозділів Збройних сил України. За даними ТЦК, жодних скарг щодо неправомірних дій з боку військових з боку спортсмена не надходило.

Хто такий Денис Гармаш

Денис Гармаш — український півзахисник, який упродовж 16 років був частиною структури київського "Динамо". До клубу він приєднався ще у 2007-му, а за основну команду зіграв 237 матчів і забив 34 голи.

Упродовж кар’єри також виступав також за "Різеспор" (Туреччина), "Осієк" (Хорватія), "Металіст 1925" (Україна). Останнім клубом Гармаша був футбольний колектив "Лісне" (Київська область), до якого він приєднався у 2024 році. Гармаш також провів 31 матч у складі збірної України та забив два голи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як ТЦК забрали українського футболіста з вокзалу у військкомат.