Відомого екс-футболіста "Динамо" та збірної України мобілізували до ЗСУ: заява ТЦК

Київський міський ТЦК та СП підтвердив мобілізацію колишнього півзахисника "Динамо" та національної збірної України Дениса Гармаша. Інформацію оприлюднили після того, як у мережі почали поширюватися чутки про нібито затримання спортсмена із застосуванням сили та вимагання хабаря.
Денис Гармаш. Фото: ФК "Динамо"
Київський міський ТЦК та СП опублікував заяву щодо мобілізації ексфутболіста збірної України Дениса Гармаша. У заяві ТЦК наголошується, що Дениса Гармаша до Печерського районного центру комплектування доставила Національна поліція для уточнення облікових даних. Жодного бронювання або відстрочки від призову він не мав.
У ТЦК повідомили, що після проходження військово-лікарської комісії Гармаш самостійно обрав службу в одному з підрозділів Збройних сил України. За даними ТЦК, жодних скарг щодо неправомірних дій з боку військових з боку спортсмена не надходило.
Денис Гармаш — український півзахисник, який упродовж 16 років був частиною структури київського "Динамо". До клубу він приєднався ще у 2007-му, а за основну команду зіграв 237 матчів і забив 34 голи.
Упродовж кар’єри також виступав також за "Різеспор" (Туреччина), "Осієк" (Хорватія), "Металіст 1925" (Україна). Останнім клубом Гармаша був футбольний колектив "Лісне" (Київська область), до якого він приєднався у 2024 році. Гармаш також провів 31 матч у складі збірної України та забив два голи.
