Суркис назначил нового главного тренера для "Динамо": кто им стал

Киевское "Динамо" официально получило нового главного тренера. Президент клуба Игорь Суркис объявил о назначении Игоря Костюка, до этого исполнявшего обязанности наставника первой команды после отставки Александра Шовковского в конце ноября.

Игорь Костюк – новый главный тренер "Динамо"

В заявлении на официальном сайте клуба Суркис подчеркнул, что Костюк тренер, много лет работающий в системе "Динамо" и хорошо знающий внутреннюю кухню команды. По его словам, новый наставник воспитал не одно поколение молодых футболистов, часть из которых выступает в ведущих европейских чемпионатах. Особое внимание президент клуба обратил на умение Костюка работать с молодежью и доверять перспективным игрокам.

Решение о полноценном назначении было принято после его работы в статусе исполняющего обязанности. Под руководством Костюка "Динамо" провело несколько матчей, где потерпело поражение от СК "Полтава" и итальянской "Фиорентины", но смогло одержать победы над "Кудровкой" и "Вересом".

Перед зимней паузой "Динамо" идет на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ с 26 очками. Лидером УПЛ стал черкасский ЛНЗ, который имеет 35 очков и по дополнительным показателям опережает "Шахтер", также набравший 35 пунктов. Третье место в турнирной таблице УПЛ с 30 баллами занимает житомирское "Полесье".

