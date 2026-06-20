Скандал на ЧС-2026: чому президент ФІФА та прем'єр-міністр Канади розписалися на російському прапорі

Несподіваний епізод на чемпіонаті світу з футболу 2026 року викликав широкий резонанс серед уболівальників та користувачів соціальних мереж. Під час одного з матчів турніру президент ФІФА Джанні Інфантіно та прем'єр-міністр Канади Марк Карні залишили свої підписи на російському прапорі, який їм передав уболівальник із Росії.

Скандал на ЧС-2026. Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався під час зустрічі збірних Канади та Катару. Згідно з опублікованими відео та розповідями очевидців, група російських фанатів, яка була присутня на трибунах, змогла підійти до високопоставлених гостей турніру для спільного фото та автографів.

Особливої уваги привернув той факт, що підпис на російському прапорі поставив не лише голова світового футболу, а й керівник канадського уряду. При цьому спостерігачі зазначають, що Марк Карні на той момент був зайнятий спілкуванням з іншими людьми та міг не звернути увагу на символіку полотнища. Що стосується Інфантіно ситуація виглядала інакше: на відео видно, що він особисто спілкувався з уболівальником і, за словами учасників зустрічі, навіть вимовив кілька фраз російською мовою.

Після інциденту один із російських фанатів розповів журналістам, що представляє неформальне об'єднання вболівальників, яке багато років супроводжує національну збірну на міжнародних турнірах. За його словами, автографи Інфантіно та Карні стали доповненням до вже зібраних підписів російських футболістів.

Подія швидко розійшлася соціальними мережами і викликала жваву дискусію. Одні користувачі назвали подію звичайним жестом уваги до вболівальників, інші ж побачили в цьому політичний підтекст з огляду на міжнародну ізоляцію російського спорту після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ні ФІФА, ні канадський уряд на момент публікації офіційних коментарів щодо інциденту не надали.

Читайте також на порталі "Коментарі" — хто виграє Чемпіонат світу з футболу 2026: три моделі ШІ назвали переможця.



