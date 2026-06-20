Скандал на ЧМ-2026: почему президент ФИФА и премьер-министр Канады расписались на российском флаге

Неожиданный эпизод на чемпионате мира по футболу 2026 года вызвал широкий резонанс среди болельщиков и пользователей социальных сетей. Во время одного из матчей турнира президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни оставили свои подписи на российском флаге, который им передал болельщик из России.

Скандал на ЧМ-2026. Фото: из открытых источников

Инцидент произошел во время встречи сборных Канады и Катара. Согласно опубликованным видео и рассказам очевидцев, группа российских фанатов, присутствовавшая на трибунах, смогла подойти к высокопоставленным гостям турнира для совместного фото и автографов.

Особое внимание привлек тот факт, что подпись на российском флаге поставил не только глава мирового футбола, но и руководитель канадского правительства. При этом наблюдатели отмечают, что Марк Карни в тот момент был занят общением с другими людьми и мог не обратить внимания на символику полотнища. В случае с Инфантино ситуация выглядела иначе: на видео видно, что он лично общался с болельщиком и, по словам участников встречи, даже произнес несколько фраз на русском языке.

После инцидента один из российских фанатов рассказал журналистам, что представляет неформальное объединение болельщиков, которое много лет сопровождает национальную сборную на международных турнирах. По его словам, автографы Инфантино и Карни стали дополнением к уже собранным подписям российских футболистов.

Событие быстро разошлось по социальным сетям и вызвало оживленную дискуссию. Одни пользователи назвали произошедшее обычным жестом внимания к болельщикам, другие же увидели в этом политический подтекст, учитывая международную изоляцию российского спорта после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ни ФИФА, ни канадское правительство на момент публикации официальных комментариев по поводу инцидента не предоставили.

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