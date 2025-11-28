Шовковського звільнили після провального матчу «Динамо» з «Омонією»: хто тепер тренуватиме клуб

Київське "Динамо" ухвалило рішення припинити співпрацю з головним тренером Олександром Шовковським після невдалого матчу проти кіпрської "Омонії" у Лізі конференцій.

Олександр Шовковський. Фото: з відкритих джерел

Про відставку стало відомо у четвер, 27 листопада. Разом із наставником клуб залишив і весь тренерський штаб. Обов’язки головного тренера тимчасово виконуватиме Ігор Костюк. Він із 2017 року очолював юнацьку команду "біло-синіх" (U-19). Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Хоча офіційно про причини кадрових змін у "Динамо" поки не повідомляють, вочевидь, до такого рішення призвела поразка клубу у виїзному матчі четвертого туру групового етапу Ліги конференцій, де кияни поступилися "Омонії" з рахунком 0:2. Рішення щодо звільнення Шовковського було оприлюднено приблизно за дві години після фінального свистка.

"Динамо" Шовковський очолив у листопаді 2023 року, а вже у сезоні 2024/25 привів киян до чемпіонства в УПЛ.

Однак у нинішньому сезоні столичний клуб не зміг кваліфікуватися ані до групового етапу Ліги чемпіонів, ані до Ліги Європи, вилетівши в обох відбірних турнірах. Зараз "Динамо" виступає в Лізі конференцій, де здобуло лише три очки у чотирьох матчах та займає 27-ме місце серед 36 команд.

