Шовковского уволили после провального матча «Динамо» с «Омонией»: кто теперь будет тренировать клуб

Киевское "Динамо" приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Александром Шовковским после неудачного матча против кипрской "Омонии" в Лиге конференций.

Александр Шовковский. Фото: из открытых источников

Об отставке стало известно в четверг, 27 ноября. Вместе с наставником клуб покинул и весь тренерский штаб. Обязанности главного тренера будет временно исполнять Игорь Костюк. Он с 2017 года возглавлял юношескую команду бело-синих (U-19). Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Хотя официально о причинах кадровых изменений в "Динамо" пока не сообщают, очевидно, к такому решению привело поражение клуба в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций, где киевляне уступили "Омонии" со счетом 0:2. Решение об увольнении Шовковского было обнародовано примерно через два часа после финального свистка.

"Динамо" Шовковский возглавил в ноябре 2023 года, а уже в сезоне 2024/25 привел киевлян к чемпионству в УПЛ.

Однако в нынешнем сезоне столичный клуб не смог квалифицироваться ни в групповой этап Лиги чемпионов, ни в Лигу Европы, вылетев в обоих отборочных турнирах. Сейчас "Динамо" выступает в Лиге конференций, где получило всего три очка в четырех матчах и занимает 27 место среди 36 команд.

