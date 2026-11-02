3 листопада донецький "Шахтар" зіграє зі "Спортингом" у четвертому турі Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Номінально домашній для української команди поєдинок відбудеться на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж". Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Шахтар – Спортинг: прогноз ШІ на матч Ліги чемпіонів

Портал "Коментарі" попросив штучний інтелект оцінити шанси суперників і спрогнозувати підсумковий результат матчу "Шахтар" – "Спортинг".

"Шахтар" – "Спортинг": прогноз на матч від Gemini

"Спортинг" підходить до гри в статусі фаворита завдяки високій інтенсивності, виграшній серії та потужній атаці. Для "Шахтаря" номінально домашній матч буде важким випробуванням: "гірникам" доведеться діяти другим номером і шукати шанси у швидких контратаках та при стандартах. Португальці контролюватимуть темп, але донеччани зможуть нав'язати боротьбу й відзначитися. Втім, клас та зіграність лісабонців зіграють вирішальну роль. Точний рахунок: 1:2 на користь "Спортинга".

"Шахтар" – "Спортинг": прогноз на матч від ChatGPT

"Шахтар" – "Спортинг" у 4-му турі Ліги чемпіонів обіцяє бути напруженим і багатим на боротьбу. "Гірники" матимуть мотивацію реабілітуватися після поразки від "Інтера", але португальці вирізняються хорошою атакувальною грою та стабільно забивають у єврокубках. Очікую рівного протистояння з небезпечними моментами біля обох воріт. "Шахтар" здатен зачепитися за очки, але переможця визначити буде складно. Мій прогноз: 1:1.

Обидві моделі ШІ очікують, що "Шахтар" зможе відзначитися голом. Однак Gemini віддає перевагу португальцям і прогнозує їхню перемогу, тоді як ChatGPT вважає, що українська команда здатна здобути одне очко у цьому матчі Ліги Чемпіонів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект робив прогноз на матч "Шахтар" – АЕК у Лізі чемпіонів.