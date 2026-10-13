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Штучний інтелект дав прогноз на матч "Шахтар" – АЕК в ЛЧ та назвав точний рахунок

Штучний інтелект зробив прогноз на матч "Шахтар" – АЕК у Лізі чемпіонів. Який точний рахунок прогнозують ChatGPT і Gemini.

13 жовтня 2026, 19:00
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Slava Kot

14 жовтня донецький "Шахтар" зіграє проти грецького АЕК у межах другого туру Ліги чемпіонів. Штучний інтелект оцінив шанси команд і запропонував два варіанти розвитку подій: від нічийного результату до мінімальної перемоги українського клубу.

Штучний інтелект дав прогноз на матч "Шахтар" – АЕК в ЛЧ та назвав точний рахунок

Фото: ФК Шахтар (Донецьк)

Портал "Коментарі" запитав дві моделі ШІ щодо рахунку в матчі "Шахтар" — АЕК"

Прогноз на матч "Шахтар" – АЕК від ChatGPT

Донецький "Шахтар" зустрінеться з грецьким АЕК у другому турі Ліги чемпіонів. "Гірники" демонструють хорошу форму, але суперник також упевнено розпочав єврокубковий сезон. Очікується напружений поєдинок із шансами на голи з обох боків. Мій прогноз — нічия 1:1. Команди поділять очки, а долю матчу вирішать реалізація моментів і надійність оборони.

Прогноз на матч "Шахтар" – АЕК від Gemini

Перемога "Шахтар" – АЕК рахунком 2:1. Номінально домашній матч у Лондоні на "Стемфорд Бридж" дає гірникам якісну нейтральну арену та підтримку в Європі. За креативом в атаці та Єврокубковим досвідом донеччани переважають АЕК, проте грецький клуб стабільно створює моменти та чинить пресинг. Очікуємо насичену гру з голами від обох команд і мінімальну звитягу українського клубу на класі.

Хто переможе у матчі

Два прогнози ШІ розходяться: перший передбачає нічию 1:1, а другий — перемогу "Шахтаря" з рахунком 2:1. Обидва сценарії допускають голи від обох команд.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект спрогнозував результат матчу ПСВ – Шахтар у першого туру загального етапу ЛЧ.

Також "Коментарі" писали про прогноз на матч Україна – Північна Ірландія.



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