3 ноября донецкий "Шахтер" сыграет со "Спортингом" в четвертом туре Лиги чемпионов сезона-2026/27. Номинально домашний для украинской команды поединок состоится на лондонском стадионе Стэмфорд Бридж. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

Шахтер – Спортинг: прогноз ИИ на матч Лиги чемпионов

Портал "Комментарии" попросил искусственный интеллект оценить шансы соперников и спрогнозировать итоговый результат матча "Шахтер" – "Спортинг".

"Шахтер" – "Спортинг": прогноз на матч от Gemini

"Спортинг" подходит к игре в статусе фаворита благодаря высокой интенсивности, выигрышной серии и мощной атаке. Для "Шахтера" номинально домашний матч будет тяжелым испытанием: "горнякам" придется действовать вторым номером и искать шансы в быстрых контратаках и стандартах. Португальцы будут контролировать темп, но дончане смогут навязать борьбу и отличиться. Впрочем, класс и сыгранность лиссабонцев сыграют решающую роль. Точный счёт: 1:2 в пользу "Спортинга".

"Шахтер" – "Спортинг": прогноз на матч от ChatGPT

"Шахтер" – "Спортинг" в 4-м туре Лиги чемпионов обещает быть напряженным и богатым борьбой. "Горняки" будут мотивироваться реабилитироваться после поражения от "Интера", но португальцы отличаются хорошей атакующей игрой и стабильно забивают в еврокубках. Ожидаю равного противостояния с опасными моментами у обеих ворот. "Шахтер" способен зацепиться за очки, но победителя определить будет сложно. Мой прогноз: 1:1.

Обе модели ИИ ожидают, что "Шахтер" сможет отличиться голом. Однако Gemini предпочитает португальцев и прогнозирует их победу, в то время как ChatGPT считает, что украинская команда способна завоевать одно очко в этом матче Лиги Чемпионов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект делал прогноз на матч "Шахтер" – АЭК в Лиге чемпионов.