Ребров впервые прокомментировал отставку из сборной Украины: что сказал экс-тренер

Сергей Ребров впервые публично высказался по завершении работы в должности главного тренера сборной Украины. Специалист подтвердил, что решение о прекращении сотрудничества было совместно с Украинской ассоциацией футбола, а сам он продолжит деятельность в структуре УАФ.

Об отставке наставника официально уведомила Украинская ассоциация футбола. Вскоре после этого Ребров обратился к болельщикам и поблагодарил всех, кто поддерживал команду за последние годы.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду", — сказал тренер.

Также Ребров поблагодарил УАФ за сотрудничество, отметив, что этот период стал важной частью его профессионального пути.

Сергей Ребров возглавил национальную команду в 2023 году, когда продолжался отборочный цикл чемпионата Европы. Сборная Украины смогла пройти стыковые матчи и получить путевку на Евро. После этого команда до последнего сохраняла шансы на выход на чемпионат мира, однако потерпела поражение в плей-ойф турнира.

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил Реброва за вклад в развитие сборной и работу с молодыми футболистами. Несмотря на уход с поста главного тренера, Ребров не покидает украинский футбол. Он будет работать в руководящих органах ассоциации как вице-президент УАФ и член исполкома.

Имя нового наставника сборной Украины пока не объявлено.

