Епоха Реброва завершується: збірна України може отримати нового наставника вже у квітні

Співпраця Сергія Реброва зі збірною України з футболу добігає кінця. За інформацією видання Sport.ua, поєдинок проти національної команди Албанії, запланований на 31 березня, стане для фахівця останнім на посаді головного тренера "синьо-жовтих".

Сам наставник підтвердив, що наразі жодних перемовин про пролонгацію угоди з Українською асоціацією футболу не ведеться. "Я не отримував пропозиції з УАФ. Якщо отримаю, я її розгляну. Зараз у мене закінчується контракт, тож за два місяці дізнаєтеся", — цитує Реброва "Суспільне Спорт" після гри зі Швецією.

Керівництво федерації вже розглядає потенційні кандидатури на заміну. Серед основних претендентів називають іспанського фахівця Унаї Мельгосу, який наразі успішно працює з молодіжною збірною України U21, а також керманича ФК "Полісся" Руслана Ротаня.

Сергій Ребров очолив головну команду країни влітку 2023 року. Під його керівництвом українці зуміли пробитися на Євро-2024, проте не змогли кваліфікуватися на майбутній Чемпіонат світу 2026 року, що, ймовірно, і стало причиною рішення не продовжувати контракт.

Наразі в УАФ офіційно не коментують зміну тренерського штабу, очікуючи завершення березневого циклу матчів.

