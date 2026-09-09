Прогноз на матч ПСВ – Шахтар: ШІ назвав точний рахунок матчу

Донецький Шахтар розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів матчем проти нідерландського ПСВ. Поєдинок першого туру загального етапу стане для української команди серйозною перевіркою, адже суперник гратиме на домашньому стадіоні та традиційно робитиме ставку на інтенсивний атакувальний футбол. Напередодні поєдинку портал "Коментарі" попросив дві моделі штучного інтелекту проаналізувати форму команд і спрогнозувати результат зустрічі.

Прогноз на матч ПСВ – Шахтар

Матч ПСВ – Шахтар розпочнеться 10 вересня о 19:45 за київським часом. В Україні зустріч можна буде переглянути у прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO. Для "гірників" це особливий вечір, адже український клуб повертається до основної стадії Ліги чемпіонів після майже дворічної перерви.

Нинішньому супернику донеччани вже добре знайомі. Команди зустрічалися 27 листопада 2024 року, коли ПСВ здобув домашню перемогу з рахунком 3:2. Той матч міг завершитися зовсім інакше: Шахтар вів 2:0 після першого тайму, а воротар Дмитро Різник здійснив 15 сейвів. Переломним моментом стало вилучення Педро Енріке, після якого нідерландці змогли здійснити камбек. Тепер штучний інтелект зробив прогноз на матч ПСВ – Шахтар.

Прогноз на матч ПСВ – Шахтар від ChatGPT

"ПСВ виглядає фаворитом протистояння, адже нідерландці гратимуть удома й напевно спробують із перших хвилин заволодіти ініціативою. Водночас Шахтар Арди Турана здатен створити господарям проблем завдяки швидким атакам і технічним виконавцям. Очікуємо відкритий футбол із моментами біля обох воріт, але перевага ПСВ може виявитися вирішальною. Прогноз: перемога ПСВ з рахунком 2:1", — пише ШІ.

Прогноз на матч ЛЧ ПСВ – Шахтар від Gemini

"ПСВ підходить до старту загального етапу Ліги чемпіонів у статусі фаворита протистояння. Нідерландці традиційно потужно грають на власному полі, демонструючи високий пресинг та атакавальний футбол. Для Шахтаря виїзний поєдинок стане серйозним випробуванням на міцність. Донецька команда здатна скористатися вільними зонами в контратаках, однак тиск господарів може виявитися вирішальним чинником Прогноз на точний рахунок: 2:1 на користь ПСВ", — прогнозує штучний інтелект.

Як видно з прогнозів ШІ, обидві моделі сходяться в тому, що ПСВ є фаворитом матчу у протистоянні з Шахтарем. Однак штучний інтелект вважає, що гірники зможуть забити гол на чужому полі.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що героя фіналу Кубка УЄФА та зірку Шахтаря заарештували та кинули до в'язниці.