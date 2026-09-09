Прогноз на матч ПСВ – Шахтар: ШІ назвав точний рахунок матчу

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Slava Kot
Донецький Шахтар розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів матчем проти нідерландського ПСВ. Поєдинок першого туру загального етапу стане для української команди серйозною перевіркою, адже суперник гратиме на домашньому стадіоні та традиційно робитиме ставку на інтенсивний атакувальний футбол. Напередодні поєдинку портал "Коментарі" попросив дві моделі штучного інтелекту проаналізувати форму команд і спрогнозувати результат зустрічі.
Прогноз на матч ПСВ – Шахтар
Матч ПСВ – Шахтар розпочнеться 10 вересня о 19:45 за київським часом. В Україні зустріч можна буде переглянути у прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO. Для "гірників" це особливий вечір, адже український клуб повертається до основної стадії Ліги чемпіонів після майже дворічної перерви.
Нинішньому супернику донеччани вже добре знайомі. Команди зустрічалися 27 листопада 2024 року, коли ПСВ здобув домашню перемогу з рахунком 3:2. Той матч міг завершитися зовсім інакше: Шахтар вів 2:0 після першого тайму, а воротар Дмитро Різник здійснив 15 сейвів. Переломним моментом стало вилучення Педро Енріке, після якого нідерландці змогли здійснити камбек. Тепер штучний інтелект зробив прогноз на матч ПСВ – Шахтар.
Як видно з прогнозів ШІ, обидві моделі сходяться в тому, що ПСВ є фаворитом матчу у протистоянні з Шахтарем. Однак штучний інтелект вважає, що гірники зможуть забити гол на чужому полі.
Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що героя фіналу Кубка УЄФА та зірку Шахтаря заарештували та кинули до в'язниці.