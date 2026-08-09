Героя фіналу Кубка УЄФА та зірку "Шахтаря" заарештували та кинули до в'язниці

Колишнього футболіста донецького "Шахтаря" Жадсона заарештували в Бразилії за підозрою у домашньому насильстві. За заявою його партнерки, під час сварки спортсмен схопив її за шию обома руками. Поліція зафіксувала у жінки сліди на шиї.

Жадсон. Фото: ФК "Шахтар"

Інцидент стався 8 серпня у місті Камбе, штат Парана. Після звернення жінки до правоохоронців 42-річного Жадсона доставили до поліцейського відділку, а згодом до міської громадської в'язниці.

Згідно з поліцейським протоколом, конфлікт між парою розпочався дещо раніше. Жінка заявила, що під час чергової сварки футболіст схопив її за шию та намагався задушити. Вона також повідомила правоохоронцям, що це нібито був не перший випадок агресивної поведінки.

Поліція зафіксувала тілесні ушкодження в районі шиї. Жінка звернулася для отримання захисту та пройшла попереднє медичне обстеження.

Жадсон

Жадсону висунули звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень та образі жінки. Під час допиту ексфутболіст визнав факт сварки, але заперечив застосування фізичної сили. Його адвокат Жуліо Сезар де Ліс подав клопотання про тимчасове звільнення, посилаючись, зокрема, на відсутність судимостей, ризику втечі та міцні соціальні зв'язки спортсмена.

Чим Жадсон відомий в Україні

Жадсон провів у складі донецького "Шахтаря" вісім сезонів і зіграв 272 матчі, забивши 64 голи. Найяскравішим моментом його кар'єри в Україні став фінал Кубка УЄФА 2009 року проти "Вердера". За рахунку 1:1 бразилець забив переможний гол у додатковий час і приніс "Шахтарю" перший європейський трофей в історії клубу.

У складі донецької команди Жадсон шість разів ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та тричі Суперкубок країни. Саме він забив перший гол "Шахтаря" на відкритому у 2009 році стадіоні "Донбас Арена".

Після повернення до Бразилії футболіст виступав за "Сан-Паулу", "Корінтіанс" та "Атлетіко Паранаенсе". У 2013 році він разом зі збірною Бразилії виграв Кубок конфедерацій. Професійну кар'єру Жадсон завершив у 2022 році.

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