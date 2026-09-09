Прогноз на матч ПСВ – Шахтер: ИИ назвал точный счет матча

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Slava Kot
Донецкий Шахтер начнет свой путь в Лиге чемпионов матчем против нидерландского ПСВ. Поединок первого тура общего этапа станет серьезной проверкой для украинской команды, ведь соперник будет играть на домашнем стадионе и традиционно будет делать ставку на интенсивный атакующий футбол. В преддверии поединка портал "Комментарии" попросил две модели искусственного интеллекта проанализировать форму команд и спрогнозировать результат встречи.
Прогноз на матч ПСВ – Шахтер
Матч ПСВ – Шахтер начнется 10 сентября в 19:45 по киевскому времени. В Украине встречу можно будет просмотреть в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO. Для "горняков" это особый вечер, ведь украинский клуб возвращается в основную стадию Лиги чемпионов после почти двухлетнего перерыва.
Нынешнему сопернику дончане уже хорошо знакомы. Команды встречались 27 ноября 2024 года, когда ПСВ одержал домашнюю победу со счетом 3:2. Тот матч мог завершиться совсем иначе: Шахтер вел 2:0 после первого тайма, а вратарь Дмитрий Резник совершил 15 сейвов. Переломным моментом стало удаление Педро Энрике, после которого нидерландцы смогли совершить камбэк. Теперь искусственный интеллект сделал прогноз на матч ПСВ – Шахтер.
Как следует из прогнозов ИИ, обе модели сходятся в том, что ПСВ является фаворитом матча в противостоянии с Шахтером. Однако искусственный интеллект считает, что горняки смогут забить гол на чужом поле.
Ранее портал "Кометнари" сообщал, что героя финала Кубка УЕФА и звезду Шахтера арестовали и бросили в тюрьму.