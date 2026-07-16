Скандал на ЧС-2026: Аргентину готуються серйозно покарати після перемоги над Англією

Збірна Аргентини може зіткнутися з дисциплінарними санкціями після перемоги над Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026. Причиною став політичний банер, який аргентинські футболісти винесли на поле під час святкування виходу до фіналу.

Мессі. Фото: AP

Після драматичної перемоги з рахунком 2:1, коли команда Ліонеля Скалоні відігралася в останні хвилини матчу, кілька гравців розгорнули плакат з написом "Las Malvinas son Argentinas" ("Мальвінські острови – аргентинські"). Спочатку банер знаходився на трибунах серед уболівальників, однак згодом його винесли на газон, де він залишався під час післяматчевого святкування.

Інцидент стався попри те, що перед грою головний тренер Аргентини Ліонель Скалоні закликав не перетворювати матч із Англією на політичне протистояння через багаторічний територіальний спір щодо Фолклендських (Мальвінських) островів.

Суперечка між Великою Британією та Аргентиною щодо суверенітету над архіпелагом триває десятиліттями. Найгострішим епізодом стала 74-денна війна 1982 року, під час якого загинули 655 аргентинських військовослужбовців, 255 британських та троє жителів островів.

Водночас правила Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) та ФІФА чітко забороняють використання політичних гасел, символіки або заяв під час офіційних футбольних матчів і церемоній. Регламент передбачає, що за подібні порушення відповідальність можуть понести як окремі футболісти, так і вся команда.

Наразі ФІФА офіційно не оголошувала про відкриття дисциплінарного провадження. Однак, з огляду на попередню практику міжнародної федерації щодо політичних демонстрацій під час турнірів, Аргентина ризикує отримати покарання, якщо інцидент визнають порушенням дисциплінарного кодексу. Попри скандал, збірна Аргентини вже готується до фіналу чемпіонату світу, де зустрінеться з Іспанією у боротьбі за титул чемпіона світу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект дав прогноз на матч Іспанія — Аргентина у фіналі Чемпіонату світу.