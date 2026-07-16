Скандал на ЧМ-2026: Аргентину готовятся серьезно наказать после победы над Англией

Сборная Аргентины может столкнуться с дисциплинарными санкциями после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026. Причиной послужил политический баннер, который аргентинские футболисты вынесли на поле во время празднования выхода в финал.

Месси. Фото: AP

После драматической победы со счетом 2:1, когда команда Лионеля Скалони отыгралась в последние минуты матча, несколько игроков развернули плакат с надписью "Las Malvinas son Argentinas" ("Мальвинские острова – аргентинские"). Сначала баннер находился на трибунах среди болельщиков, однако впоследствии вынесли его на газон, где он оставался во время послематчевого празднования.

Инцидент произошел несмотря на то, что перед игрой главный тренер Аргентины Лионель Скалони призвал не превращать матч с Англией в политическое противостояние из-за многолетнего территориального спора по Фолклендским (Мальвинским) островам.

Спор между Великобританией и Аргентиной по суверенитету над архипелагом длится десятилетиями. Самым острым эпизодом стала 74-дневная война 1982 года, в ходе которой погибли 655 аргентинских военнослужащих, 255 британских и три жителя острова.

В то же время, правила Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и ФИФА четко запрещают использование политических лозунгов, символики или заявлений во время официальных футбольных матчей и церемоний. Регламент предусматривает, что за подобные нарушения ответственность может понести как отдельные футболисты, так и вся команда.

Пока ФИФА официально не объявляла об открытии дисциплинарного производства. Однако, учитывая предыдущую практику международной федерации по политическим демонстрациям во время турниров, Аргентина рискует получить наказание, если инцидент признают нарушением дисциплинарного кодекса. Несмотря на скандал сборная Аргентины уже готовится к финалу чемпионата мира, где встретится с Испанией в борьбе за титул чемпиона мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект дал прогноз на матч Испания – Аргентина в финале Чемпионата мира.