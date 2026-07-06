Один звонок Трампа изменил правила ЧМ-2026: УЕФА свирепствует из-за тайной договоренности с ФИФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) резко отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира. По данным СМИ, это решение было принято после обращения президента США Дональда Трампа к главе ФИФА Джанни Инфантино.

Трамп звонил по телефону Инфантино, чтобы отменить дисквалификацию Балогуна. Скриншот с видео

Фоларин Балогун получил красную карточку в предыдущем матче плей-офф, однако решением ФИФА был допущен к игре против сборной Бельгии. Это вызвало острую реакцию в УЕФА, где отметили, что автоматическая дисквалификация после изъятия является базовой нормой регламента и не должна становиться предметом исключений.

"Это решение перешло все пределы. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки – это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть предметом исключений, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свои дисквалификации", – отметили в УЕФА.

В заявлении организации отмечается, что подобные решения могут подвергнуть сомнению принцип равенства всех участников турнира и подорвать доверие к международным футбольным соревнованиям.

Тем временем издание The Athletic утверждает, что пересмотру решения предшествовал телефонный звонок Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино. По информации журналистов, американский лидер попросил посмотреть дисквалификацию футболиста. После этого Трамп поблагодарил ФИФА и написал в соцсети, "они поступили правильно, и отменили большую несправедливость".

После отмены дисквалификации Бельгийская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА с требованием предоставить официальные объяснения по снятию дисквалификации с Балогуна.

Матч Бельгия – США на ЧМ-2026 состоится в ночь на 7 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ради Трампа ФИФА ломает многолетний протокол на финале ЧМ-2026.

Также "Комментарии" писали, что президент США Дональд Трамп получил Премию мира ФИФА.