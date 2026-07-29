Не зміг змиритися з вильотом з ЧС-2026: легенда Бразилії назавжди попрощалася зі збірною

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Кравцев Сергей
Легендарний нападник Неймар остаточно завершив кар'єру у складі національної збірної Бразилії. Форвард "Сантоса" підтвердив, що більше не планує виступати за "селесао", поклавши край численним чуткам про можливе повернення після чемпіонату світу.
Неймар. Фото: із відкритих джерел
Як повідомляє іспанське видання Sport.es, 34-річний футболіст наголосив, що його історія у національній команді вже завершена. За словами Неймара, він із вдячністю згадує роки виступів за збірну, однак більше не бачить себе у її складі.
Неймар дебютував за головну команду країни у 2010 році, коли йому було лише 18 років. За шістнадцять років виступів він став одним із символів сучасного бразильського футболу та найкращим бомбардиром в історії збірної.
У 130 матчах за національну команду нападник забив 80 м'ячів, перевершивши рекорд легендарного Пеле. Крім особистого досягнення, він допоміг Бразилії виграти Кубок конфедерацій у 2013 році та здобути історичне "золото" Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро.
Таким чином, багаторічна епоха Неймара у збірній офіційно завершилася. Попри численні заклики вболівальників, один із найяскравіших футболістів свого покоління вирішив остаточно перегорнути цю сторінку своєї кар'єри.
Також видання "Коментарі" повідомляло – збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу 2026 року, здобувши важку перемогу над Аргентиною у фіналі, який завершився лише у додатковий час. Долю золотих медалей вирішив один точний удар після більш ніж ста хвилин напруженої боротьби.