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Не смог смириться с вылетом из ЧМ-2026: легенда Бразилии навсегда простилась со сборной

Лучший бомбардир в истории "селесао" отверг все слухи о возвращении и объяснил свое решение

29 июля 2026, 15:59
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Кравцев Сергей

Легендарный нападающий Неймар окончательно завершил карьеру в составе сборной Бразилии. Форвард "Сантоса" подтвердил, что больше не планирует выступать за "селесао", положив конец многочисленным слухам о возможном возвращении после чемпионата мира.

Не смог смириться с вылетом из ЧМ-2026: легенда Бразилии навсегда простилась со сборной

Неймар. Фото: из открытых источников

Как сообщает испанское издание Sport.es, 34-летний футболист подчеркнул, что его история в национальной команде уже завершена. По словам Неймара, он с благодарностью вспоминает годы выступлений за сборную, однако больше не видит себя в ее составе.

"Спасибо, но нет. Не сейчас и не в сборной Бразилии. Думаю, я уже создал там свою историю. Я был счастлив, много пережил, отдавался полностью и всегда боролся за желтую футболку. Но сейчас больше этого не хочу", — заявил футболист.

Неймар дебютировал за главную команду страны в 2010 году, когда ему было всего 18 лет. За шестнадцать лет выступлений он стал одним из символов современного бразильского футбола и самым лучшим бомбардиром в истории сборной.

В 130 матчах за национальную команду нападающий забил 80 мячей, превзойдя рекорд легендарного Пеле. Кроме личного достижения, он помог Бразилии выиграть Кубок конфедераций в 2013 году и завоевать историческое "золото" Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Таким образом, многолетняя эпоха Неймара в сборной официально завершилась. Несмотря на многочисленные призывы болельщиков, один из самых ярких футболистов своего поколения решил окончательно пролистать эту страницу своей карьеры.

Также издание "Комментарии" сообщало – сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 2026 года, одержав тяжелую победу над Аргентиной в финале, который завершился только в дополнительное время. Судьбу золотых медалей решил один точный удар после более чем ста минут напряженной борьбы.




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