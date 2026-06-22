Самая высокая в мире: в Аргентине установили новую статую Лионеля Месси (ФОТО)

В городе Кутраль-Ко в аргентинской провинции Неукен установили гигантскую статую Лионеля Месси высотой 26 метров. Монумент весом около 70 тонн стал крупнейшей в мире статуей капитана сборной Аргентины.

Статуя Месси в Аргентине. Фото из открытых источников

Лионель Месси на статуе изображен в национальной форме с поднятой вверх правой рукой, являющейся жестом триумфа. Между его коленями размещена копия трофея чемпионата мира, как его главное достижение карьеры, то есть победа на состоявшемся в Катаре ЧМ-2022.

Конструкция изготовлена на стальном каркасе с бетонной облицовкой. Проект реализовал местный художник Альдо Беройса, работавший над идеей как символом уважения к аргентинскому футболу и его главной звезде.

В Аргентине установили 26-метровую статую Лионеля Месси

Статуя Месси в Аргентине

По высоте новый монумент превзошел предыдущий рекорд, статую Месси в индийской Калькутте, достигающей 21 метра. Заметим, что ее недавно демонтировали из соображений безопасности. Таким образом, новый 26-метровый памятник Месси в Аргентине стал самым высоким монументом в честь футболиста в мире.

Местные власти заявили, что инициатива имеет не только символическое, но и практическое значение. Ожидается, что новая скульптура станет туристическим магнитом для региона и усугубит интерес к провинции Неукен среди футбольных болельщиков со всего мира.

Величайший памятник футболисту

26-метровая статуя Месси в Аргентине

Лионель Месси, остающийся одним из самых успешных футболистов в истории, продолжает устанавливать новые рекорды. В матче на ЧМ-2026 против Алжира аргентинский футболист оформил хетрик и достиг отметки в 16 голов на чемпионатах мира, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. Следующий матч Аргентины на ЧМ состоится 22 июня против Австрии, а последний матч группового этапа – 28 июня против Иордании.

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