logo

BTC/USD

64135

ETH/USD

1744.35

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Самая высокая в мире: в Аргентине установили новую статую Лионеля Месси (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Самая высокая в мире: в Аргентине установили новую статую Лионеля Месси (ФОТО)

В Аргентине открыли самую большую в мире статую Лионеля Месси высотой 26 метров

22 июня 2026, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В городе Кутраль-Ко в аргентинской провинции Неукен установили гигантскую статую Лионеля Месси высотой 26 метров. Монумент весом около 70 тонн стал крупнейшей в мире статуей капитана сборной Аргентины.

Самая высокая в мире: в Аргентине установили новую статую Лионеля Месси (ФОТО)

Статуя Месси в Аргентине. Фото из открытых источников

Лионель Месси на статуе изображен в национальной форме с поднятой вверх правой рукой, являющейся жестом триумфа. Между его коленями размещена копия трофея чемпионата мира, как его главное достижение карьеры, то есть победа на состоявшемся в Катаре ЧМ-2022.

Конструкция изготовлена на стальном каркасе с бетонной облицовкой. Проект реализовал местный художник Альдо Беройса, работавший над идеей как символом уважения к аргентинскому футболу и его главной звезде.

Самая высокая в мире: в Аргентине установили новую статую Лионеля Месси (ФОТО) - фото 2

В Аргентине установили 26-метровую статую Лионеля Месси

Самая высокая в мире: в Аргентине установили новую статую Лионеля Месси (ФОТО) - фото 2

Статуя Месси в Аргентине

По высоте новый монумент превзошел предыдущий рекорд, статую Месси в индийской Калькутте, достигающей 21 метра. Заметим, что ее недавно демонтировали из соображений безопасности. Таким образом, новый 26-метровый памятник Месси в Аргентине стал самым высоким монументом в честь футболиста в мире.

Местные власти заявили, что инициатива имеет не только символическое, но и практическое значение. Ожидается, что новая скульптура станет туристическим магнитом для региона и усугубит интерес к провинции Неукен среди футбольных болельщиков со всего мира.

Самая высокая в мире: в Аргентине установили новую статую Лионеля Месси (ФОТО) - фото 2

Величайший памятник футболисту

Самая высокая в мире: в Аргентине установили новую статую Лионеля Месси (ФОТО) - фото 2

26-метровая статуя Месси в Аргентине

Лионель Месси, остающийся одним из самых успешных футболистов в истории, продолжает устанавливать новые рекорды. В матче на ЧМ-2026 против Алжира аргентинский футболист оформил хетрик и достиг отметки в 16 голов на чемпионатах мира, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. Следующий матч Аргентины на ЧМ состоится 22 июня против Австрии, а последний матч группового этапа – 28 июня против Иордании.

Ранее портал "Кометнари" сообщал о том, кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026 года: три модели ИИ назвали победителя.

Также "Комментарии" писали, какие часы носят Месси, Роналду, Мбаппе и другие звезды ЧМ-2026.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.diarioepoca.com/1383118-inauguran-una-estatua-de-messi-de-26-metros-en-cutral-co
Теги:

Новости

Все новости