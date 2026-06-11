Самые курьезные предметы, которые ФИФА запретила на стадионах ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года в Северной Америке обещает стать самым большим в истории: 48 сборных, 16 городов и десятки стадионов в США, Канаде и Мексике. Но вместе с масштабом турнира вырастают и требования к безопасности. ФИФА обнародовала расширенный список запрещенных предметов, которые могут удивить опытных болельщиков.

Болельщики на стадионе. Фото: REUTERS/Jorge Adorno

Новый Кодекс поведения на стадионе, который будет действовать с июня 2026 года, разделяет запреты на несколько категорий. К "опасным предметам" отнесли не только очевидное оружие или взрывчатку, но и вещи, которые могут казаться достаточно обычными для стадионов, в том числе зонтики, шлемы, складные стулья, термосы, дроны, скейтборды и бинокли.

Отдельно под запрет попали любые продукты питания, купленные не на стадионе, за исключением некоторых медицинских случаев. Жидкости более 100 мл также не будут пропускать, если они не приобретены внутри арены.

ФИФА также ограничивает использование флагов и баннеров. Под запретом оказались политические, оскорбительные или рекламные материалы, а также полотна более 2 на 1,5 метра. Не позволят и музыкальные инструменты большего размера, а также устройства, которые могут создавать чрезмерный шум, в частности, вувузелы и подобные приборы.

Наиболее размытой остается последняя категория под названием "другие предметы". Несмотря на некоторый перечень этих предметов, организаторы могут признать потенциально опасными по своему усмотрению. Это означает, что окончательное решение будет часто зависеть от служб безопасности на месте. Однако

Другие предметы, запрещенные на стадионах во время ЧМ-2026:

— рабочие инструменты любого вида

— средства защиты тела или корсеты

— маски

— любые материалы, которые могут привести к образованию дыма и пламени, за исключением сигарет

— аэрозольные баллончики и маркеры

— термосы и фляги

— надувные мячи, дартс и фрисби

— ролики, велосипеды, роликовые коньки, скейтборды, самокаты

— большое количество бумаги или рулоны бумаги

— муки и другие подобные вещества

— любые виды животных, кроме животных-помощников

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