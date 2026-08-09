Героя финала Кубка УЕФА и звезду "Шахтера" арестовали и бросили в тюрьму

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Жадсон был арестован в Бразилии по подозрению в домашнем насилии. По заявлению его партнерши, во время ссоры спортсмен схватил ее за шею обеими руками. Полиция зафиксировала у женщины следы на шее.

Жадсон. Фото: ФК "Шахтер"

Инцидент произошел 8 августа в городе Камбэ, штат Парана. После обращения женщины в милицию 42-летнего Жадсона доставили в полицейский участок, а затем в городскую общественную тюрьму.

Согласно полицейскому протоколу, конфликт между парой начался несколько раньше. Женщина заявила, что во время очередной ссоры футболист схватил ее за шею и пытался задушить. Она также сообщила правоохранителям, что это, якобы, был не первый случай агрессивного поведения.

Полиция зафиксировала телесные повреждения в районе шеи. Женщина обратилась за получением защиты и прошла предварительное медицинское обследование.

Жадсон

Жадсону предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и оскорблении женщины. Во время допроса эксфутболист признал факт ссоры, но отрицал применение физической силы. Его адвокат Жулио Сезар де Лис подал ходатайство о временном увольнении, ссылаясь, в частности, на отсутствие судимостей, риск побега и крепкие социальные связи спортсмена.

Чем Жадсон известен в Украине

Жадсон провел в составе донецкого "Шахтера" восемь сезонов и сыграл 272 матча, забив 64 гола. Самым ярким моментом его карьеры в Украине стал финал Кубка УЕФА 2009 против "Вердера". При счете 1:1 бразилец забил победный гол в дополнительное время и принес "Шахтеру" первый европейский трофей в истории клуба.

В составе донецкой команды Жадсон шесть раз становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок страны. Именно он забил первый гол "Шахтера" на открытом в 2009 году стадионе "Донбасс Арена".

По возвращении в Бразилию футболист выступал за "Сан-Паулу", "Коринтианс" и "Атлетико Паранаэнсе". В 2013 году он вместе со сборной Бразилии выиграл Кубок конфедераций. Профессиональную карьеру Жадсон завершил в 2022 году.

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