Футболіст із Бурунді помер на футбольному полі: усе через монету-талісман

Трагічний випадок стався у Бурунді, коли 20 грудня під час матчу другого дивізіону країни знепритомнів півзахисник клубу Les Guêpiers du Lac Ігіранеза Еме Герік. Попри надану на полі першу допомогу, футболіст помер дорогою до лікарні.

Футболіст у Бурунді помер під час матчу. Фото з відкритих джерел

Матч проходив у Національному технічному центрі в місті Нгараза. За офіційною заявою Бурундської футбольної федерації, організація висловила співчуття родині гравця та його клубу, однак утрималася від пояснення причин смерті Ігіранези Еме Геріка.

Однак свідки інциденту, яких цитувало Африканське громадське радіо, стверджують, що спортсмен міг випадково проковтнути монету, яку тримав у роті "на удачу". За їхніми словами, йдеться про так званий "грі-грі". Це традиційний африканський талісман, що використовується в чаклунських ритуалах для залучення успіху.

Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає, а розслідування обставин смерті триває. Водночас місцеві ЗМІ зазначають, що звернення до знахарів і використання амулетів у футболі Бурунді є доволі поширеною практикою, особливо на нижчих рівнях чемпіонату.

Як пишуть місцеві ЗМІ, сам Ігіранеза Герік за життя публічно заперечував використання магічних ритуалів у спорті.

