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Финал ЧМ-2026 завершился драмой, удалением и голом в овертайме: детали

Команда Луиса де ла Фуэнте сломила сопротивление действующих чемпионов мира и спустя 16 лет вновь подняла главный футбольный трофей планеты

20 июля 2026, 06:46
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Кравцев Сергей

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 2026 года, одержав тяжелую победу над Аргентиной в финале, который завершился лишь в дополнительное время. Судьбу золотых медалей решил один точный удар после более чем ста минут напряженной борьбы.

Финал ЧМ-2026 завершился драмой, удалением и голом в овертайме: детали

Сборная Испании по футболу. Фото: из открытых источников

Первый тайм прошел под знаком осторожности. Обе команды избегали риска, однако именно испанцы выглядели активнее в атаке. Аргентина же до перерыва не сумела нанести ни одного удара даже в сторону ворот Унаи Симона. Дополнительным ударом для команды Лионеля Скалони стала травма центрального защитника Лисандро Мартинеса, покинувшего поле еще до свистка на перерыв.

После отдыха аргентинцы пытались перестроить игру, но заменить травмированных и усилить давление не удалось. Испания постепенно захватила инициативу, заставляя соперника все глубже обороняться. На 92-й минуте ситуация для действующих чемпионов мира стала критической: Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество, испанцы долго не могли пробить Эмилиано Мартинеса. Уже в первом овертайме Нико Уильямс отправил мяч в сетку, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра эпизода, зафиксировав нарушение правил в атаке.

Развязка наступила во втором дополнительном тайме. После скидки головой от Нико Уильямса Ферран Торрес точным ударом вывел Испанию вперед. Позже он оформил дубль, однако второй гол был отменен из-за офсайда. Аргентина в концовке организовала штурм, но сравнять счет так и не смогла.

Испания во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира, повторив триумф 2010 года. По количеству титулов она догнала Францию и Уругвай, уступая теперь лишь Аргентине, Италии, Германии и рекордсмену – Бразилии.

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Источник: https://champion.com.ua/ukr/football/viznachivsya-chempion-svitu-2026-z-futbolu-1080288/
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