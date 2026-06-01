Экстрасенс, предсказавший троих победителей Чемпионата мира подряд, назвал, кто выиграет ЧМ-2026

Slava Kot
Футбольные болельщики по всему миру считают дни к Чемпионату мира по футболу 2026 года, а также пытаются угадать, кто станет победителем турнира. Как оказалось, бразильский экстрасенс Майкл Бруно утверждает, что знает будущего чемпиона мира.
Экстрасенс назвал победителя ЧМ-2026.
Майкл Бруно завоевал популярность после того, как правильно предсказал победы сборных Испании в 2010 году, Германии в 2014-м и Франции в 2018-м. Единственным его неудачным прогнозом был результат в 2022 году. Бразильский экстрасенс говорил, что победит Франция, однако европейская команда проиграла в серии пенальти в финале ЧМ сборной Аргентины.
Теперь Майкл Бруно сделал прогноз, кто победит на чемпионате мира 2026 года. По его словам, чемпионом этого года станет сборная Португалии.
Если прогноз оправдается, это будет историческое достижение для Португалии. Команда никогда не выигрывала чемпионат мира, хотя неоднократно входила в число фаворитов крупных турниров. Поколение во главе с Криштиану Роналду принесло стране титул чемпиона Европы, однако главный футбольный трофей мира пока остается недостижимым.
Мировое первенство 2026 года станет рекордным. Турнир впервые будут принимать сразу три страны: США, Канада и Мексика. Также количество участников увеличится с 32 до 48 сборных, что открывает путь на мундиаль для новых команд, включая Гаити и Кабо-Верде. Вместе с тем, сборная Украины не сыграет на Чемпионате мира по футболу 2026 года. "Сине-желтые" проиграли Швеции в матчах в раунде плей-офф турнира.
