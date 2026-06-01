Главная Новости Спорт футбол Экстрасенс, предсказавший троих победителей Чемпионата мира подряд, назвал, кто выиграет ЧМ-2026
Экстрасенс, предсказавший троих победителей Чемпионата мира подряд, назвал, кто выиграет ЧМ-2026

Бразильский экстрасенс Майкл Бруно назвал главного фаворита Чемпионата мира-2026.

1 июня 2026, 14:15
Slava Kot

Футбольные болельщики по всему миру считают дни к Чемпионату мира по футболу 2026 года, а также пытаются угадать, кто станет победителем турнира. Как оказалось, бразильский экстрасенс Майкл Бруно утверждает, что знает будущего чемпиона мира.

Экстрасенс назвал победителя ЧМ-2026.

Майкл Бруно завоевал популярность после того, как правильно предсказал победы сборных Испании в 2010 году, Германии в 2014-м и Франции в 2018-м. Единственным его неудачным прогнозом был результат в 2022 году. Бразильский экстрасенс говорил, что победит Франция, однако европейская команда проиграла в серии пенальти в финале ЧМ сборной Аргентины.

Теперь Майкл Бруно сделал прогноз, кто победит на чемпионате мира 2026 года. По его словам, чемпионом этого года станет сборная Португалии.

"С 2022 года я сказал следующую команду-чемпион. С тех пор я заявляю, что Португалия станет чемпионом мира", – утверждает Бруно.

Если прогноз оправдается, это будет историческое достижение для Португалии. Команда никогда не выигрывала чемпионат мира, хотя неоднократно входила в число фаворитов крупных турниров. Поколение во главе с Криштиану Роналду принесло стране титул чемпиона Европы, однако главный футбольный трофей мира пока остается недостижимым.

Мировое первенство 2026 года станет рекордным. Турнир впервые будут принимать сразу три страны: США, Канада и Мексика. Также количество участников увеличится с 32 до 48 сборных, что открывает путь на мундиаль для новых команд, включая Гаити и Кабо-Верде. Вместе с тем, сборная Украины не сыграет на Чемпионате мира по футболу 2026 года. "Сине-желтые" проиграли Швеции в матчах в раунде плей-офф турнира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина официально представила нового главного тренера национальной сборной по футболу.



