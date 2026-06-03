ChatGPT та Gemini дали прогноз на матч Данія - Україна

Збірна України 7 червня проведе товариський матч проти Данії. Для "синьо-жовтих" це буде другий поєдинок під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери, який успішно дебютував із перемогою над Польщею з рахунком 2:0. Напередодні зустрічі портал "Коментарі" попросив дві популярні моделі штучного інтелекту спрогнозувати результат матчу Данія – Україна.

Андрій Ярмоленко. Фото: УАФ

ChatGPT та Gemini звернули увагу на те, що Україна та Данія використовують червневі товариські матчі для перебудови після невдалого відбору на Чемпіонат світу 2026. Україна поступилася Швеції у плейоф кваліфікації, а Данія завершила боротьбу після драматичної поразки від Чехії у серії пенальті.

Прогноз на матч Данія – Україна від ChatGPT

На думку ChatGPT, матч має пройти у рівній боротьбі. Штучний інтелект відзначає позитивний психологічний фон у таборі збірної України після зміни тренера та перемоги над Польщею. Водночас Данія залишається однією з найорганізованіших команд Європи, особливо на власному полі. У підсумку штучний інтелект вважає, що матч України проти Данії закінчиться результативною нічиєю.

"Очікую напружений поєдинок із невеликою кількістю гольових моментів та боротьбою до фінального свистка. Прогноз: Данія — Україна 1:1", — пише ChatGPT.

Прогноз на матч Данія – Україна від Gemini

Модель ШІ Gemini також вважає, що переможця визначити буде непросто. На думку штучного інтелекту, Андреа Мальдера продовжить експерименти зі складом та тактикою, тоді як данці спробують використати фактор домашнього поля. ШІ звертає увагу на те, що статус товариського матчу може призвести до значної ротації складів, а це часто впливає на якість гри в обороні. Попри це, модель очікує обережний футбол із взаємними шансами та невеликою кількістю небезпечних моментів.

"Зважаючи на історичний контекст та поточну форму команд, гра навряд чи виявиться надто відкритою, а суперники гратимуть на зустрічних курсах із взаємними шансами. Зрештою, прагматизм Мальдери та домашня мотивація данців урівноважать сили на полі. Прогноз на матч: нічия 1:1", — прогнозує Gemini.

Таким чином, обидві системи штучного інтелекту незалежно одна від одної дійшли однакового висновку: найбільш імовірним результатом зустрічі є нічия.

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