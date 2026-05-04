Це новий тренер збірної України: хто замінить Реброва – прогноз ШІ

Після невдачі у відборі до чемпіонату світу-2026 головний тренер збірної України Сергій Ребров залишив свою посаду. Таким чином синьо-жовтих має очолити нова людина. Штучний інтелект дав прогноз, хто стане новим тренером збірної України після Реброва.

Андреа Мальдера - один з кандидатів на посаду тренера збірної України. Фото: Брайтон

Для оцінки використали дві популярні моделі штучного інтелекту ChatGPT та Gemini. Вони незалежно сформували список кандидатів і оцінили їхні шанси за 10-бальною шкалою, враховуючи досвід, інтегрованість у систему та відповідність сучасним трендам футболу.

Головні кандидати на посаду тренера збірної України

1. Руслан Ротань — 8,7 (ChatGPT); 8,8 (Gemini)

ChatGPT: Найбільш органічний кандидат із вертикалі збірних. Добре знає молоде покоління і вже працює з частиною футболістів, що забезпечує плавний перехід без перебудови.

Gemini: Його кандидатура виглядає найменш ризикованою завдяки глибокій інтеграції у структуру збірних. Це дозволяє зберегти ігрову модель і поступово вводити молодих гравців у національну команду.

2. Юрій Вернидуб — 8,0 (ChatGPT); 7,4 (Gemini)

ChatGPT: Сильний мотиватор із жорсткою дисципліною. Уміє швидко мобілізувати команду та досягати результату навіть у складних умовах.

Gemini: Його шанси пов’язані з авторитетом і здатністю швидко створити боєздатний колектив. У разі запиту на жорстке перезавантаження він може стати ключовою фігурою.

3. Андреа Мальдера — 6,5 (ChatGPT); 6,6 (Gemini)

ChatGPT: Фахівець із глибокої тактики та структури гри, якого розглядають як варіант "європейської модернізації" збірної. Його слабке місце — відсутність досвіду самостійного керівництва.

Gemini: Компромісна фігура між аналітичною школою Європи та знанням українського футболу. Може стати містком між різними футбольними підходами.

4. Унаї Мельгоса — 6,6 (ChatGPT); 5,9 (Gemini)

ChatGPT: Менш очевидний кандидат, який може означати зміну підходу та пошук нової ігрової моделі.

Gemini: Ймовірність пов’язана з можливим бажанням зберегти іспанський вектор розвитку. Його робота з молодіжною збірною робить призначення логічним продовженням поточної стратегії.

5. Віктор Скрипник — 7,4 (ChatGPT); 4,2 (Gemini)

ChatGPT: Тренер із європейським досвідом і сучасним баченням гри. Дає баланс між обороною та атакою.

Gemini: Розглядається як варіант для зміни стилю гри на більш інтенсивний. Водночас відсутність досвіду роботи зі збірними знижує його шанси.

6. Ігор Йовічевич — 7,1 (ChatGPT); 3,1 (Gemini)

ChatGPT: Довів здатність працювати у кризових умовах і будувати конкурентні команди. Добре знайомий із українським футболом.

Gemini: Його називають "джокером" списку — варіантом, який залежить від готовності до експериментів. Попри знання ринку, його призначення виглядає менш імовірним.

7. Мирон Маркевич — 4,0 (ChatGPT); 4,8 (Gemini)

ChatGPT: Один із найавторитетніших українських тренерів із великим досвідом, але без сучасної міжнародної практики, що знижує шанси.

Gemini: Варіант стабілізації та повернення до перевірених методів. Попри вік, зберігає репутацію тренера, який уміє будувати атакувальний футбол.

Що означає прогноз ШІ на нового тренера

Обидві моделі штучного інтелекту сходяться в одному: фаворитом перегонів на посаду нового тренера збірної України є Руслан Ротань, як найбільш системний і передбачуваний варіант. Також фаворитами йдуть Юрій Вернидуб та Андреа Мальдера. Однак остаточне рішення залежатиме від бачення Української асоціації футболу.

