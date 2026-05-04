Это новый тренер сборной Украины: кто заменит Реброва – прогноз ИИ

После неудачи в отборе к чемпионату мира-2026 главный тренер сборной Украины Сергей Ребров покинул свой пост. Таким образом, сине-желтых должен возглавить новый человек. Искусственный интеллект дал прогноз, кто станет новым тренером сборной Украины после Реброва.

Андреа Мальдера – один из кандидатов на должность тренера сборной Украины. Фото: Брайтон

Для оценки использовали две популярные модели искусственного интеллекта ChatGPT и Gemini. Они независимо сформировали список кандидатов и оценили их шансы по 10-балльной шкале, учитывая опыт, интегрированность в систему и соответствие современным трендам футбола.

Главные кандидаты на должность тренера сборной Украины

1. Руслан Ротань – 8,7 (ChatGPT); 8,8 (Gemini)

ChatGPT: Наиболее органичный кандидат по вертикали сборных. Хорошо знает молодое поколение и уже работает с частью футболистов, что обеспечивает плавный переход без перестройки.

Gemini: Его кандидатура выглядит менее рискованной благодаря глубокой интеграции в структуру сборных. Это позволяет сберечь игровую модель и постепенно вводить молодых игроков в национальную команду.

2. Юрий Вернидуб – 8,0 (ChatGPT); 7,4 (Gemini)

ChatGPT: сильный мотиватор с жесткой дисциплиной. Умеет быстро мобилизовать команду и добиваться результата даже в сложных условиях.

Gemini: Его шансы связаны с авторитетом и способностью быстро создать боеспособный коллектив. При запросе на жесткую перезагрузку он может стать ключевой фигурой.

3. Андреа Мальдера – 6,5 (ChatGPT); 6,6 (Gemini)

ChatGPT: Специалист по глубокой тактике и структуре игры, рассматриваемый как вариант "европейской модернизации" сборной. Его слабое место – отсутствие опыта самостоятельного руководства.

Gemini: Компромиссная фигура между аналитической школой Европы и знанием украинского футбола Может стать мостиком между разными футбольными подходами.

4. Унаи Мельгоса – 6,6 (ChatGPT); 5,9 (Gemini)

ChatGPT: менее очевидный кандидат, который может означать изменение подхода и поиск новой игровой модели.

Gemini: Вероятность связана с возможным желанием сохранить испанский вектор развития. Его работа с молодежной сборной делает назначение логическим продолжением текущей стратегии.

5. Виктор Скрипник – 7,4 (ChatGPT); 4,2 (Gemini)

ChatGPT: Тренер с европейским опытом и современным видением игры. Дает баланс между обороной и атакой.

Gemini: Рассматривается как вариант для смены стиля игры на более интенсивный. В то же время, отсутствие опыта работы со сборными снижает его шансы.

6. Игорь Йовичевич – 7,1 (ChatGPT); 3,1 (Gemini)

ChatGPT: Доказал способность работать в кризисных условиях и строить конкурентные команды. Хорошо знаком с украинским футболом.

Gemini: Его называют "джокером" списка – вариантом, который зависит от готовности к экспериментам. Несмотря на знание рынка, его предназначение выглядит менее вероятным.

7. Мирон Маркевич – 4,0 (ChatGPT); 4,8 (Gemini)

ChatGPT: Один из самых авторитетных украинских тренеров с большим опытом, но без современной международной практики, что снижает шансы.

Gemini: Вариант стабилизации и возврат к проверенным методам. Несмотря на возраст, сохраняет репутацию тренера, умеющего строить атакующий футбол.

Что означает прогноз ИИ на нового тренера

Обе модели искусственного интеллекта сходятся в одном: фаворитом гонки на должность нового тренера сборной Украины является Руслан Ротань, как наиболее системный и предсказуемый вариант. Также фаворитами идут Юрий Вернидуб и Андреа Мальдера. Однако окончательное решение будет зависеть от видения Украинской ассоциации футбола.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ребров впервые прокомментировал отставку из сборной Украины.