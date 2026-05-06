Главная Новости Спорт футбол Был звонок из ОП: кто запретил назначить легендарного Маркевича в сборную
commentss НОВОСТИ Все новости

Был звонок из ОП: кто запретил назначить легендарного Маркевича в сборную

Кулуарные сигналы и карт-бланш для Шевченко определили судьбу сборной Украины

6 мая 2026, 15:42
Кравцев Сергей

Назначение нового наставника сборной Украины по футболу сопровождалось закулисной борьбой и неожиданными решениями. Как стало известно из информированных источников, выбор Украинской ассоциации футбола в пользу Андреа Мальдера вместо опытного Мирона Маркевича был обусловлен не только спортивными аргументами.

Мирон Маркевич. Фото: из открытых источников

По информации инсайдеров, так называемое "львовское крыло" в УАФ, связанное с вице-президентом Андреем Шевченко, активно продвигало кандидатуру Маркевича. Более того, в футбольных кругах обсуждался вариант создания тренерского тандема Маркевича – Мальдера, который мог сочетать опыт и современный европейский подход.

Однако, по словам источников, ситуация кардинально изменилась после сигнала сверху. Во кабинетах власти четко дали понять: кандидатуры, связанные с львовской группой влияния, не получат поддержки. Это фактически поставило крест на шансах Маркевича возглавить национальную команду.

В результате Украинская ассоциация футбола предоставила Шевченко полную свободу действий по кадровому вопросу. Воспользовавшись этим, он сделал ставку на проверенного человека – своего бывшего ассистента Мальдера, с которым уже имел опыт совместной работы.

Таким образом, решение, которое внешне выглядело чисто профессиональным, стало результатом сложного баланса влияний и политических сигналов. И теперь именно Мальдер должен доказать, что этот выбор был правильным не только на бумаге, но и на поле.

Читайте на портале "Комментарии" — Сергей Ребров впервые публично высказался после завершения работы в должности главного тренера сборной Украины. Специалист подтвердил, что решение о прекращении сотрудничества было совместно с Украинской ассоциацией футбола, а сам он продолжит деятельность в структуре УАФ.




Источник: https://sport.ua/uk/news/865491-kerivnitstvo-ukraini-zaboronilo-priznachati-legendarnogo-trenera-v-zbirnu
